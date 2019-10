Marracash su Madame | ' Era semi-paralizzata dall' emozione | poi è stata più che all' altezza'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il prossimo, attesissimo, album ufficiale disi chiamerà 'Persona' e sarà disponibile a partire dal 31 ottobre 2019. Nelle ultime settimane il rapper milanese ha lentamente iniziato a diffondere le prime informazioni sul contenuto del disco, in maniera sicuramente parsimoniosa ma allo stesso tempo costante. Nei giorni scorsi l'autore di 'King Del Rap' ha approfondito quello che sembra essere il concept dell'album, annunciato già a giugno assieme alla notizia della presenza di un feat con Massimo Pericolo. Ogni canzone di 'Persona', che ne conterrà in tutto quindici, sarà in una qualche misura collegata ad una parte del corpo, ed i vari featuring –ha dichiarato che saranno complessivamente nove – con altri artisti non saranno casuali, ma legati proprio alla parte del corpo in questione....

gaiawoosh : Quindi nell'album di Marracash c'è pure Madame? Per me già bop. - pienacomelaluna : che hype per Marracash comunque (e per Madame) - awr_ud : Ho la sensazione che nel disco di @marracash ci sia Madame, e secondo me la piskelletta con il king può spaccare alla grande -