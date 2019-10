Maltempo in tutta Italia | in arrivo forti piogge

Allerta Meteo Liguria : Maltempo in tutta la Regione - escluso l’Imperiese : Allerta Meteo gialla fino alle 12 di domani su Genova, Savona e La Spezia per il previsto peggioramento che nelle prossime ore porterà piogge, diminuzione delle temperature e venti forti. L’Allerta è stato emanato da Arpal che annuncia il primo passaggio instabile della stagione autunnale 2019. L'articolo Allerta Meteo Liguria: maltempo in tutta la Regione, escluso l’Imperiese sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo : residuo Maltempo al sud - piu' fresco su tutta Italia : Il caldo è stato definitivamente spazzato via dall'Italia e con molta probabilità non ritornerà più, quantomeno il caldo afoso e insopportabile patito sino ad inizio di settimana. A spazzarlo via...

Meteo di fine estate : momentaneo calo termico e Maltempo su tutta Italia : L’Italia ‘chiude’ con l’afa estiva. Tre distinte perturbazioni - la prima in arrivo tra domani e venerdì, la seconda domenica e la terza tra martedì e mercoledì prossimi - porteranno maltempo e un abbassamento delle temperature fino a 7-8 gradi. Da venerdì 13 settembre le temperature potranno risalire nella media, con massime di 28-30 gradi, ma non sarà un ritorno del caldo afoso ...

Maltempo - temporali e grandine su tutta Italia : allerta meteo in 12 regioni : L’inizio del mese di settembre ha decretato praticamente la fine dell’estate e l'inizio del Maltempo. Già oggi la situazione sarà caratterizzata da parecchi temporali sia al Nord sia su parte del Centro principalmente dovuti all'arrivo di aria fredda e da un vortice di bassa pressione sul basso Tirreno. E domani allerta meteo arancione su gran parte dell'Abruzzo e del Molise e sulla Puglia settentrionale.Continua a leggere