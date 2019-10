Finti corsi sanità,giovane si suicida

La truffa deifantasma per operatori sanitari nel Cosentino ha fatto una vittima.Uno dei giovani partecipanti ai falsisi è tolto la vita quando si è reso conto di essere vittima di una truffa. "Il, disoccupato da anni,è stato sopraffatto dalla disperazione", ha detto il comandante dei Nas di Napoli che oggi hanno arrestato 6 persone per la truffa. Imessi in piedi non fornivano adeguata preparazione nè rispettavano gli standard previsti dalla legge e costavano agli iscritti 2.000 euro.(Di mercoledì 23 ottobre 2019)