Fonte : wired

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) (Photo by Aytug Can Sencar/Anadolu Agency/Getty Images) Non solo Libra.si trova a dover combattere anche sul fronte delle indagini antitrust che si ingrandiscono negli Stati Uniti. Mentre Mark Zuckerberg si prepara per testimoniare in Campidoglio riguardo al progetto della criptovaluta del social network, sale a 47 il numero deigenerali americani che hanno messo sotto inchiesta la piattaforma per possibili comportamenti lesivi della concorrenza. L’indagine, annunciata il mese scorso con la partecipazione di ottogenerali sotto la guida del procuratore di New York, Letitia James, vede così la partecipazione di quasi tutti gli stati del Paese, nel tentativo di contrastare l’eccessivodinel dominio esclusivo di molti servizi internet. Per questo, “la nostra indagine ha ora la partecipazione di 47generali di diversi Stati in ...

antocalderone : Facebook dovrà rispondere a 47 procuratori del suo potere su dati e pubblicità - italiansTV : La Casta Senato: la rivolta di intoccabili e indagati contro i tagli ai vitalizi Ricalcolo - Il 4 novembre l’organ… - Xa_Flottiglia : -