A Natale torna Gilmore Girls | Stars Hollow rivive in un evento speciale per i fan

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) In attesa di capire se i creatori Amy Sherman e Daniel Palladino riapriranno mai le porte ad un ulteriore seguito della serie,resta una delle serie iconiche degli anni Duemila e certamente la dramedy che più di altre ha innalzato il livello della qualità della scrittura nel suo genere. Non stupisce, dunque, che anche a serie conclusa e senza attuali prospettive di nuovi episodi si continui a rievocarne l'universo narrativo con eventi speciali. Warner Bros ospiterà questoun'iniziativa dedicata ai fan della serie, che potranno visitare la città immaginaria diricostruita in occasione delle festività. Dal 21 dicembre al 5 gennaio, i visitatori del Warner Bros. Studio Tour di Hollywood verranno catapultati nella fittizia cittadina bucolica del Connecticut, un piccolo centro fatto di negozi dalla storia centenaria, case con patio e giardino, tavole ...

OptiMagazine : A #Natale torna #GilmoreGirls, #StarsHollow rivive in un evento speciale per i fan - orsola23 : Zilan torna alla sua città natale in cerca del ricordo del fratello morto. Si trova invece coinvolta in una violent… - MerdanZirav : RT @orsola23: Zilan torna alla sua città natale in cerca del ricordo del fratello morto. Si trova invece coinvolta in una violenta lotta co… -