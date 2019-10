WhatsApp Beta aggiunge ciò che aspettavate | ecco il controllo per l’aggiunta ai gruppi

WhatsApp si aggiorna ancora in beta con altre novità per il tema scuro : La più recente beta di WhatsApp, numero 2.19.298, conferma i lavori sul tema scuro e porta con sé una nuova splashscreen, ossia una nuova schermata di avvio che compare all'apertura dell'applicazione. L'articolo WhatsApp si aggiorna ancora in beta con altre novità per il tema scuro proviene da TuttoAndroid.

Schermata iniziale dark mode su WhatsApp servita in beta : novità pagamenti in app : Passi da gigante, è proprio il caso di dirlo, per la dark mode su WhatsApp. I progressi compiuti dagli sviluppatori continuano anche in questi giorni e in particolare oggi 18 ottobre con la diffusione di una nuova beta dell'applicazione per Android nella sua versione 2.19.297. Dopo aver esaminato solo ad inizio ottobre l'inclusione nel servizio di messaggistica, sempre nella sua versione sperimentale, di nuove schermate relative alla ...

WhatsApp si aggiorna in beta con una nuova splashscreen e segni concreti di tema scuro : La più recente beta di WhatsApp, numero 2.19.297, conferma i lavori sul tema scuro e porta con sé una nuova splashscreen, ossia una nuova schermata di avvio che compare all'apertura dell'applicazione. L'articolo WhatsApp si aggiorna in beta con una nuova splashscreen e segni concreti di tema scuro proviene da TuttoAndroid.

In arrivo la lista nera per i gruppi su WhatsApp : quel che suggerisce la beta 2.19.289 : WhatsApp non vuole saperne di arrestare la propria corsa verso l'evoluzione a tutto tondo: come riportato da 'wabetainfo.com' e potrete voi stessi riscontrare dal programma beta di Google Play, una delle ultime beta introdotte aggiunge la blacklist per i gruppi (in maniera tale da lasciare agli utenti il libero arbitrio circa chi può aggiungerli ai gruppi). Finora le impostazioni tra cui poter scegliere sono state tre: tutti, i miei contatti e ...

Dark mode e messaggi che si autodistruggono in WhatsApp pronti? L’ultima beta : Il cammino procede lento ma inesorabile verso la Dark mode ma pure i messaggi che si autodistruggono in WhatsApp. Gli sviluppatori hanno appena sfornato una nuova beta, questa volta per il sistema operativo Android che include appunto entrambe le novità con qualche nuovo dettaglio rilevanti. La versione dell'app è quella siglata 2.19.282, prontamente segnalata dall'informatore WAbetaInfo. Si parte con le novità relative alla Dark mode in ...

I messaggi a tempo sono arrivati su WhatsApp con la beta 2.19.275 : ecco come funzionano : Dopo quasi un anno dall’indiscrezione, WhatsApp sembra finalmente essere al lavoro sui messaggi a tempo a partire dalla beta 2.19.275, in rollout proprio in queste ore. Scopriamo di cosa si tratta e come dovrebbe funzionare. Il nuovo aggiornamento di WhatsApp 2.19.275 beta inizia a introdurre la funzionalità Disappearing messages, che in Italia potrebbe prendere il nome di messaggi a scomparsa o messaggi a tempo. Si tratta di una novità ...