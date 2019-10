Vulcano sottomarino produce bolle di gas più grandi delle piramidi

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) All’inizio del XX secolo, i marinai che navigavano vicino all’Alaska riportarono di aver vistonere che sembravano ribollire dal mare,come la cupola del Campidoglio di Washington D.C.. Non sono stati gli unici marinai a raccontare dello strano fenomeno e non si sbagliavano, fatta eccezione per le, in realtà molto piùdi quanto avessero considerato. Bogoslof è il più grande di un ammasso di piccole isole poco elevate che comprende la vetta di unnel sud del Mare di Bering. Ilè alto circa 1.830 metri dal fondale marino, ma si estende solo per un massimo di 91 metri sopra il livello dell’acqua nel suo punto più alto. Nonostante alcune parti fuori dall’acqua, ilnon emette lava e altro materiale dalla vetta, bensì dai condotti a circa 100 metri sott’acqua. Quando ilBogoslof erutta,gigantescheche possono ...