Un leak avrebbe svelato le caratteristiche della CPU Intel Core i5 Comet Lake con 6 core

Steam : un leak avrebbe svelato le date dei prossimi saldi : Se avete risparmiato qualche gruzzolo, allora siete pronti ad utilizzarlo comprando giochi all'interno di Steam a prezzi scontatissimi. Secondo un leak, la prima vendita (quella di Halloween, ovviamente) inizierà la prossima settimana e durerà dal 28 ottobre al 1° novembre. Seguiranno i saldi autunnali dal 26 novembre al 3 dicembre, quindi infine i saldi invernali tra il 19 dicembre e il 2 gennaio.Queste informazioni vengono fornite per gentile ...

Red Dead Redemption 2 per PC : un leak avrebbe svelato i requisiti di sistema minimi e raccomandati : Red Dead Redemption 2 arriverà finalmente su PC il 5 novembre e, in rete, è comparso un rumor sulle specifiche necessarie per poter riprodurre il capolavoro di Rockstar.Stando a quanto affermato da Nibel su Twitter, il gioco peserà 150 GB invece dei 105 GB della versione console e con queste notizie / voci arriva un'immagine che contiene tutto ciò che dovreste sapere riguardo il tipo di hardware di cui avrete bisogno per giocare RDR2 su PC.Va da ...

Apex Legends : un leak avrebbe svelato i prossimi personaggi in arrivo : In arrivo grosse novità su Apex Legends, se le indiscrezioni che circolano in queste ore dovessero rivelarsi vere. Un dataminer chiamato That1MiningGuy su Twitter ha pubblicato un'immagine che mostrerebbe i prossimi personaggi in arrivo nel Battle Royale di Respawn.Dall'uscita del gioco nel febbraio 2019, Respawn Entertainment ha pubblicato nuove leggende nel corso delle stagioni 2 e 3 come Wattson e Crypto. Gli sviluppatori per adesso non hanno ...

Pokémon GO : un leak avrebbe svelato l'evento Esplosione di Polvere di Stelle : La terza settimana dell'evento Pokémon GO Ultra Bonus è attualmente attiva, e ha annunciato la quinta generazione di mostriciattoli della regione di Unova. A parte questo però, sembra che tra non molto all'interno del gioco possa arrivare anche un nuovo evento chiamato Esplosione di Polvere di Stelle.Il leak è emerso attraverso una video conferenza: in un fotogramma si può notare al di sotto una specie di foglio di calcolo in cui viene mostrata ...

Un leak avrebbe svelato il roster di PlayStation All-Stars Battle Royale 2 : PlayStation All-Stars Battle Royale può essere considerato come un mirabile tentativo da parte di Sony di competere con il franchise Super Smash Bros. di Nintendo, ma non è mai decollato come SSB. Nonostante questo, i fan del gioco originale stanno attendendo un sequel e, sebbene nulla sia stato annunciato ufficialmente al momento, un rumor emerso in rete da poco vorrebbe un potenziale PlayStation All-Stars Battle Royale 2 in sviluppo.Un ...