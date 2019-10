Roma | scioperi e autogol

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 22 ottobre 2019) L’unica cosa che non si capisce – dev’essere una regola più assurda e truffalda di quelle della Brexit, che ormai è tutto un voti, rivoti e non voti – è come abbiano fatto a fare il secondo gol, se gli avversari la palla non la volevano toccare manco dopo la rete subìta: perché erano in sciopero. No

StePedrotti : @smenichini Ho il sospetto che se si fa Roma si sblocca !! Tanto è abituata a disservizi e scioperi continui non an… - Abitarearoma : ????? Gli #scioperi di venerdì 25 ottobre ?? ?? A rischio tutti i servizi delle società municipalizzate a #Roma. Agitaz… - romamobilita : Trasporti, venerdì sciopero serale, dalle 20 a mezzanotte, sulle linee di Atac e Roma Tpl -