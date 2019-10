Per i danni dell' alluvione Piemonte e Liguria chiedono stato d' emergenza

Maltempo - due morti in Piemonte. L'ultima telefonata di una vittima : «Acqua dapPertutto». Valli Stura e Orba : allagamenti - danni e frane : Hanno perso la vita l'autista di un'auto a noleggio, che abitava a Sale, in provincia di Alessandria, e un pensionato di 80 anni, vittima di un incidente stradale nel canavese

Maltempo - campagne sott’acqua : stalle allagate - mucche affogate e danni Per milioni di euro : “campagne sott’acqua, terreni franati, stalle allagate, mucche affogate, serre inondate e oltre 150 aziende agricole e allevamenti isolati, con il Maltempo che ha sommerso le colture con danni per milioni di euro“: è quanto emerge dal primo monitoraggio di Coldiretti sugli effetti provocati dalla terribile ondata di nubifragi che si è abbattuta sul nord Italia in particolare sul Piemonte nella zona di Alessandria e in Liguria in ...

Maltempo Piemonte - il presidente Cirio : “Presto Per una stima ma i danni sono rilevantissimi” : “E’ presto per una stima dei danni perché i fenomeni si sono verificati nella notte ma, sulla base di quanto ci è stato riferito dai sindaci che abbiamo incontrato poco fa, sono rilevantissimi“: lo ha dichiarato il presidente del Piemonte Alberto Cirio al termine del vertice in prefettura ad Alessandria in riferimento all’ondata di Maltempo. Le zone più colpite sono quelle vicine ai fiumi ma anche altre realtà più vicine ...

Valli Stura e Orba - allagamenti e danni. Linee ferroviarie Per Ovada - Torino e Milano ferme. Treni costretti a tornare indietro : Allerta arancione su Savona e Genova. Ma la situazione è grave nelle aree pià interne della Liguria. Il sindaco di Rossiglione ai cittadini: «Non uscite»

Scandalo cereali "taroccati" - la truffa ai danni dei consumatori : che cosa hanno scoPerto : Strutture prive di autorizzazioni sanitarie, loghi taroccati ed etichette con falsa origine italiana, via a sequestri per...

Maltempo - esPerto : i violenti nubifragi sono solo “i primi danni climatici” causati dal riscaldamento globale : “I violenti nubifragi rappresentano i primi danni climatici che possiamo vedere nel nostro Paese a causa del riscaldamento globale“: lo ha dichiarato all’AGI Antonello Pasini, fisico del clima dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche, riferendosi all’ondata di Maltempo che ha colpito nelle scorse ore il Nord Italia. “Non possiamo ancora dire se sono aumentati in ...

Meteo - scia di distruzione a Dallas dopo un grande tornado : gravi danni - crolli e migliaia di Persone senza elettricità [FOTO e VIDEO] : Un grande tornado ha toccato terra nella parte settentrionale di Dallas, Texas, nel corso della notte, causando numerosi blackout e gravi danni a case, auto e aziende. Intorno alle 22:30 (ora locale), il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) a Fort Worth ha confermato, attraverso prove visive, che un tornado era a terra. L’NWS condurrà delle analisi per determinare l’intensità del tornado sulla scala Enhanced Fujita. Un vigoroso sistema di ...

Meteo - Italia divisa in 2 : danni Per i temporali al Nord e allerta siccità al Sud : Al Nord si contano i danni provocati dall’ondata di maltempo, dal Friuli alla Liguria, mentre al Sud il caldo e la mancanza di pioggia ha fatto scattare l’allarme siccità fuori stagione: è quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti che evidenzia una Italia divisa in due con le anomalie di un pazzo autunno che si classifica nella top ten dei più bollenti dal 1800 con una temperature di 1,27 gradi superiore la media di riferimento sulla base dei ...

Due trombe d'aria in Friuli : danni e case scoPerchiate : Mentre al centro-sud sole e temperature miti stanno caratterizzando la giornata, il Nord Italia è alle prese con correnti più instabili di natura atlantica. In mattinata, in Friuli Venezia...

Maltempo - 2 trombe d’aria in Friuli : danni e paura a Marano Lagunare e Pertegada di Latisana [VIDEO] : Il Maltempo inizia a fare sul serio al Nord. Se già la Liguria sta facendo i conti con piogge incessanti, che hanno provocato frane e allagamenti, anche il Friuli ha subito i primi effetti. In particolare, a Marano Lagunare si è verificata una tromba d’aria tra le barche e le rive della città, come dimostrano le immagini del video in fondo all’articolo. Si riportano danni nella zona di Lignano. In precedenza, un’altra tromba d’aria ...

Caso Schwazer : Per il giudice si tratta di un complotto ai danni dell’atleta : Il giudice che avrebbe dovuto condannare Alex Schwazer per frode sportiva, dopo la squalifica per doping del 2017, ribalta il tavolo del processo di Bolzano. A raccontarlo è Il Giornale. Il giudice ha praticamente messo sotto accusa la Iaaf e la Wada, i colossi del’atletica e dell’antidoping che avevano accusato Schwazer parlando di complotto. L’atleta non è dunque più solo nel sostenere che i flaconi contenenti la sua urina ...

Tifone Hagibis : gravi danni in Giappone - la parata Per Naruhito potrebbe essere rinviata : Per far fronte ai danni provocati dal passaggio del Tifone Hagibis, il governo Giapponese starebbe considerando l’ipotesi di rinviare la parata in onore del nuovo imperatore Naruhito, in programma, al momento, il 22 ottobre: lo riferiscono fonti governative citate dai media locali. La cerimonia di incoronazione di Naruhito e il pranzo – previsti lo stesso giorno – non dovrebbero subire variazioni: sono attesi a Tokyo ...

Niente regali - niente paghette - due figlie citano a giudizio la madre perché troppo avara chiedendo 50 mila euro Per danni morali : Una causa che farà sicuramente storia quella intentata da due sorelle Steven Miner di 23 anni e Kathryn Miner di 20 anni contro la madre giudicata da loro troppo avara. Le due ragazze si sono sempre lamentate che la madre oltre a essere molto severe è anche molto avara perché mai nel loro breve arco di vita hanno ricevuto dalla donna un regalo o una paghetta. Così le due figlie, poco più che ventenni, hanno fatto causa alla madre ...

Cimice asiatica - l’Italia chiede alla Ue misure straordinarie Per i produttori di ortofrutta : “Ha causato 500 milioni di danni” : I danni causati dalla Cimice asiatica ai produttori ortofrutticoli italiani finiscono al centro di una trattativa tra governo e Commissione europea. Lunedì, al Consiglio agricoltura Ue, l’Italia ha chiesto infatti l’attivazione di misure straordinarie a favore delle organizzazioni dei produttori di ortofrutta quantificando in 500 milioni le perdite subite soprattutto nelle Regioni del Nord a causa dell’invasione dell’insetto ...