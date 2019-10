Formula 1 | Verstappen preoccupato in vista del Messico | “quest’anno sarà difficile tener

Formula 1 - la sorprendente ammissione di Button : “Verstappen è il pilota più veloce della storia” : L’ex campione del mondo ha parlato dell’attuale generazione di piloti, lasciandosi andare ad una dichiarazione abbastanza pesante Jenson Button non ha dubbi, il pilota più veloce della storia ha un nome e cognome: si chiama Max Verstappen. Nonostante l’olandese non abbia vinto ancora il titolo mondiale, l’ex pilota inglese si è lasciato andare ad una dichiarazione abbastanza pesante, indicando nel driver della Red ...

F1 - Jenson Button su Max Verstappen : “È il pilota più veloce di sempre che abbia guidato una Formula 1” : Il Mondiale di Formula 1 si appresta ad affrontare gli ultimi quattro appuntamenti della stagione 2019 con Lewis Hamilton ormai davvero vicinissimo ad aggiudicarsi il sesto titolo mondiale piloti della carriera, il quinto con la Mercedes a partire dal 2014. Nell’ambiente ci si interroga da tempo su chi potrà raccogliere il testimone del britannico nel ruolo di prossimo dominatore del circus, ma Jenson Button sembra avere le idee abbastanza ...

Formula 1 - Verstappen mette in guardia la Red Bull : “ecco cosa bisogna fare per vincere il Mondiale” : Il pilota olandese ha parlato delle sue possibilità di vincere il titolo mondiale in futuro con la Red Bull, tracciando la strada da seguire Il sogno di Max Verstappen è quello di vincere il titolo mondiale, un obiettivo non troppo utopistico per il pilota olandese, che ha dimostrato in questi anni di saper lottare alla pari con Hamilton e Vettel. Lapresse Il problema del driver Red Bull però è la mancanza di competitività della sua ...

Formula 1 – Verstappen avverte la Red Bull : “voglio un compagno che mi spinga a migliorare. Ricciardo era l’ideale” : Max Verstappen vuole un compagno che lo spinga a migliorare: il pilota olandese ‘rimpiange’ l’addio di Daniel Ricciardo Max Verstappen è il presente e soprattutto il futuro della Formula 1. Il pilota olandese possiede grandi qualità nonostante la giovane età, ma per migliorare e dar fondo a tutto il suo potenziale ha bisogno di confrontarsi, in pista e fuori, con un compagno che sia alla sua altezza. La Red Bull ha prima ...

Formula 1 - Irvine non ha dubbi : “Leclerc è migliore di Verstappen - Charles sbaglia molto meno” : L’ex pilota della Ferrari si è lanciato in un paragone tra Leclerc e Verstappen, ammettendo come il monegasco sia migliore dell’olandese Rappresentano entrambi il futuro della Formula 1, ma per Eddie Irvine è Charles Leclerc il pilota giovane più forte, con buona pace di Max Verstappen. MaxPPP L’ex pilota della Ferrari lo ha sottolineato durante il Festival dello Sport di Trento, rivelando i motivi della sua affermazione: ...

Formula 1 - Villeneuve esalta Verstappen dopo l’incidente con Leclerc : “ha dimostrato di essere cresciuto” : L’ex pilota canadese ha parlato in termini positivi dell’olandese, elogiato per la sua reazione all’incidente con Leclerc Il contatto avvenuto al via del Gran Premio del Giappone tra Charles Leclerc e Max Verstappen è costato tantissimo all’olandese, costretto a ritirarsi dopo qualche giro per i danni riportati dalla sua Red Bull. Lapresse Una situazione che qualche mese fa avrebbe fatto andare su tutte le furie Mad ...

Formula 1 - Verstappen è una furia contro Leclerc : “mi è venuto addosso - non ho potuto far nulla per evitarlo” : Il pilota olandese ha analizzato il contatto al via con Leclerc, accusando il monegasco di essergli andato addosso in curva 1 Il contatto in curva 1, la monoposto danneggiata e il conseguente ritiro, costato a Max Verstappen uno zero in classifica. Il pilota olandese non ci sta, nonostante l’investigazione fatta partire dai commissari durante la gara, che verrà conclusa in queste ore con una decisione che potrebbe costare una ...

Formula 1 – Ferrari - senti Irvine : “Leclerc più forte di Verstappen! Max fa errori stupidi - Charles ha più potenziale” : Eddie Irvine parla confronta i talenti di Charles Leclerc e Max Verstappen: secondo l’ex pilota Ferrari il giovane monegasco è il più forte fra i due Charles Leclerc e Max Verstappen sono il presente e il futuro della Formula Uno. I due giovani piloti hanno già dimostrato di poter battagliare con i colleghi più esperti, non solo in quanto talento, ma anche sotto il profilo della personalità. Resta solo da capire chi fra i due è ...

Formula 1 – Qualifiche spostate - Verstappen ha mantenuto la ‘promessa’ : i piloti si sfidano a Fifa : Max Verstappen è un uomo di parola: sfida a Fifa con i colleghi nel sabato di inattività in pista a Suzuka Il possibile arrivo del Tifone Hagibis sul ciruito di Suzuka ha costretto gli organizzatori del Gp del Giappone a spostare le Qualifiche della gara giapponese, annullando qualsiasi attività in pista nella giornata di sabato. I piloti, condizioni meteo permettendo, scenderanno in pista nella notte italiana, a poche ore dalla gara di ...

Formula 1 – Verstappen la prende con ironia : “cosa faremo domani senza qualifiche? Giocheremo a FIFA!” : Il tifone Hagibis impedisce il regolare svolgimento del weekend di Suzuka: FP3 cancellate, qualifiche spostate a domenica. Verstappen prepara il joystick per la giornata di ‘riposo’ Le complicate condizioni meteorologiche del Giappone hanno costretto gli organizzatori del Gp a cambiare la conformazione del weekend. La giornata di domani sarà essenzialmente di riposo per i piloti, la cui incolumità verrà preservata, come quella ...

Formula 1 - Marko incassa le critiche di Verstappen : “in Red Bull vogliamo piloti che non hanno paura…” : Il consulente austriaco ha replicato alle critiche di Verstappen, ammettendo come qualche errore sia stato commesso Max Verstappen non è certamente un pilota che le manda a dire, anche quando si tratta di bacchettare la propria scuderia per le prestazioni della monoposto. La Red Bull ha fatto capire di aver compreso e risolto i propri errori, accettando per bocca di Helmut Marko le punture del pilota olandese. Intervenuto ai microfoni di ...

Formula 1 – Verstappen ironico in conferenza stampa : “qualifiche domenica? Sabato vi sfido a Fifa” : Max Verstappen non teme il tifone: le parole dell’olandese della Red Bull nella conferenza stampa del Gp del Giappone E’ arrivato il momento di tornare in pista per i piloti della Formula 1 dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di Sochi. I campioni delle quattro ruote sono arrivati in terra giapponese, dove domenica si correrà il Gp di Suzuka. E’ arrivato in Giappone con un pizzico di anticipo rispetto ai suoi ...

Formula 1 - Max Verstappen e la ‘spinta’ verso la Ferrari : per l’olandese arriva un sorprendente consiglio : Il pilota della Red Bull ha ricevuto il consiglio di Tom Coronel, suo connazionale che gareggia nel WTCR che lo ha invitato a trasferirsi in Ferrari Max Verstappen comincia a diventare insofferente, la Red Bull inizia a stargli stretta e, senza la possibilità di lottare per il titolo mondiale, le strade dell’olandese e del team di Milton Keynes rischiano di dividersi. LaPresse Le promesse non bastano più a Mad Max, che ha ricevuto ...