William e Kate | terrore in volo per i Duchi | “L’aereo su cui viaggiavano è finito in una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Attimi diinper il principeMiddleton. Idi Cambridge sono in Pakistan da qualche giorno per una visita ufficiale e erano a bordo del loro aereo privato assieme a quaranta membri dello staff reale e alcuni giornalisti accreditati quando sono finiti in mezzo a una violenta tempesta di fulmini. La coppia era partita da Lahore e era diretta a Islamabad per l’ultimo giorno di visite ufficiali per del rientro in Gran Bretagna quando all’improvviso, quella che era solo una forte perturbazione si è trasformata in una tempesta di fulmini. Il viaggio doveva durare solo 26 minuti invece è durato oltre due ore perché l’aereo della Royal Air Force britannica è stato costretto a rimandare per ben due volte l’atterraggio a Islamabad a causa del maltempo. Secondo quanto riportato dai corrispondenti della Cnn che si trovavano a bordo assieme ...

