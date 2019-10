Un posto al sole | Anita | Vittorio e Alex | il triangolo pericoloso

Un posto al Sole - anticipazioni : Diego ha investito Aldo? : Francesco Vitiello e Patrizio Rispo Un Posto al Sole si tinge di giallo. Continua il mistero legato all’incidente subito da Aldo (Luca Capuano) e Nicotera (Paolo Romano) si trova davanti a una situazione sempre più complessa. Il Magistrato sospetta che possa essere stato Diego (Francesco Vitiello) a investire Aldo e che l’abbia fatto apposta, esattamente come accadde con lui quando il ragazzo pensava che fosse l’amante di Beatrice (Marina ...

Anticipazioni Un posto al sole al 25 ottobre : arriva Jacopo Leone - figlio di Delia e Aldo : Si apre oggi 21 ottobre una nuova avvincente settimana dedicata a Un posto al sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. Le conseguenze dell'incidente che ha causato il ferimento di Aldo Leone continueranno ad essere assolute protagoniste delle prossime puntate. Mentre l'avvocato si troverà ancora in ospedale, infatti, le indagini entreranno nel vivo e cominceranno a delinearsi i primi sospetti: ...

Un posto al sole : MATTEO SANTORUM sarà JACOPO LEONE - anticipazioni : In questi giorni i telespettatori di Un posto al sole sono impegnati a trovare un colpevole: si cerca colui o colei che ha attentato alla vita di Aldo LEONE, il nuovo superavvocato della soap interpretato da Luca Capuano. Finora i fan tendono a dare fiducia a Diego (Francesco Vitiello), che nella narrazione sta per diventare il principale sospettato. Il fatto che il giovane Giordano al momento del risveglio non fosse seduto sul lato del ...

Un posto al Sole Anticipazioni 21 ottobre 2019 : Nicotera indaga su Diego : Nicotera sospetta che Diego sia il responsabile dell'incidente di Aldo. Vittorio chiede a Rossella di consigliargli come comportarsi con Alex.

Un posto al sole : Devenuto conferma l’addio e parla di Rosy Abate 3 : Un posto al sole anticipazioni, Davide Devenuto conferma l’addio di Andrea: “Voglio nuovi stimoli” Ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Vero Davide Devenuto, l’attore che interpreta Andrea in Un posto al sole, che recentemente è stato anche nel cast di Rosy Abate 2, dove ha vestito i panni del boss Antonio Costello. E nell’intervista in questione Davide ...

Un posto al sole - trame dal 21 al 25 ottobre : la polizia scopre che Aldo tradiva la moglie : Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda su Rai 3 dal 21 al 25 ottobre si concentrano sull'incidente di Aldo Leone. La polizia indagherà su quanto accaduto e il commissario, Giovanna Landolfi farà una scoperta sconcertante che porterà l'indagine ad un punto di svolta. Infatti, verrà alla luce un dettaglio riguardante l'avvocato Leone. Qualcuno incomincerà a sospettare che il responsabile dell'investimento sia Diego ed anche ...

Un posto al sole - Anita : Ludovica Bizzaglia lascia la soap : Ludovica Bizzaglia lascia Un posto al sole La puntata di Un posto al sole andata in onda ieri ha mostrato agli spettatori un saluto speciale. La rossa Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) croce e delizia di Vittorio del Bue (Amato D’Auria) si è congedata da Vichy Beef con un discorso strappalacrime. Nel messaggio di Anita c’era […] L'articolo Un posto al sole, Anita: Ludovica Bizzaglia lascia la soap proviene da Gossip e Tv.

Un posto al sole : Ludovica Bizzaglia (Anita) dà l'addio alla soap e ai fan : Ludovica Bizzaglia ha sorpreso tutti i fan di Un posto al sole annunciando, tramite il suo profilo instagram ufficiale, che la scena,andata in onda sera venerdì 18 ottobre è l'ultima che ha girato. L'attrice ha postato un breve video della puntata, dove si può vedere il suo personaggio piangere e dare l'addio a Vittorio, ma il suo triste saluto in realtà era rivolto a tutto il pubblico. Anita non sarà più presente nella soap o almeno è così per ...

Un posto al sole e Il paradiso delle signore al Gala del cinema e della fiction : Grande presenza dei volti delle soap all’undicesima edizione del Gala del cinema e della fiction della Campania, svoltasi di recente al castello medievale di Castellammare di Stabia. Un posto al sole era in concorso come fiction ma è stata superata da L’amica geniale. E tra gli altri, a ritirare il premio, c’era Ludovica Nasti che in questo momento interpreta Mia nel real drama di Rai 3. Con lei per la soap c’erano Patrizio ...

Un posto al sole news : LUDOVICA BIZZAGLIA (Anita) esce di scena! : Nella puntata di Un posto al sole di venerdì 18 ottobre abbiamo assistito al commiato di Anita Falco dalla radio in cui lavora Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) e in cui anche lei ha ultimamente prestato servizio per una consulenza a tempo determinato. L’ultima scena che ha riguardato Anita, però, ha subito dato ai telespettatori la sensazione che ci fosse sotto “qualcosa di più” della semplice fine di un incarico ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 21 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 5356 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 21 ottobre 2019: Raffaele (Patrizio Rispo) è ancora in ansia per Diego (Francesco Vitiello), che nel frattempo comincia ad essere sospettato da Eugenio Nicotera (Paolo Romano). Vittorio (Amato D’Auria) ha paura che Alex (Maria Maurigi) sappia qualcosa della sua relazione clandestina con Anita (Ludovica Bizzaglia) e così chiede un consiglio a Rossella (Giorgia ...

Un posto al sole - trame dal 21 al 25 ottobre : Michele affronterà gli alunni di Scaglione : Un posto al sole si prepara a stupire il suo pubblico con una nuova ed avvincente settimana di programmazione. Le trame relative alle puntata dal 21 al 25 ottobre della soap opera in onda su Rai 3, infatti, rivelano che a tenere banco sarà soprattutto la sorte di Aldo. L’avvocato, proprio quando aveva deciso di lasciare la moglie Delia per vivere alla luce del sole la sua relazione con Beatrice, è stato investito da un’automobile pirata che lo ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 21 al 25 ottobre : svolta sul caso Leone : Cosa succede nei prossimi episodi di Un posto al sole? anticipazioni da lunedì 21 ottobre a venerdì 25 ottobre 2019 La prossima settimana di programmazione di Un posto al sole riserverà agli spettatori il gradito ritorno del Commissario Giovanna Landolfi che indagherà su quanto successo all’avvocato Leone. Protagonisti delle trame saranno Diego, sempre più in […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 21 al 25 ottobre: svolta ...

Un posto al Sole : Giorgia Gianetiempo e Luca Turco - Rossella e Niko - in una romantica doppia intervista : Giorgia e Luca si raccontano ai nostri microfoni in una doppia intervista. Ecco come è nato l'amore tra Rossella e Niko di Un Posto al Sole.