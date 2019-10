Questo braccialetto permette di controllare altri device con il movimento

Emma ha vinto la sua battaglia : 'Ho finalmente tolto Questo braccialetto' : Emma Marrone è tornata a postare su Instagram un messaggio per i suoi fan: "Ho finalmente tolto questo braccialetto, ma lo conserverò per sempre." La cantante salentina poi ha proseguito: "E' stata dura, ma è andata". Come molti sanno, la 35enne circa una settimana aveva annunciato sul web uno stop momentaneo alla musica a causa di un problema di salute. La giovane aveva utilizzato delle parole di John Lennon, poi si era scusata con tutti i fan ...