Questa oca indiana è l’astronauta del regno animale

Fonte : wired

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Se ti ritrovi ad altezze himalayane senza particolari traumi fisici, delle due l’una: o sei tra gli scalatori più forti al mondo o sei un’oca. Davvero: l’uccello anche conosciuto col nome scientifico di Anser Indicus è noto per i suoi voli ad altissima quota, dato che per andare a svernare in certi luoghi, come la Birmania, deve superare alcune delle vette più alte del mondo, innalzandosi anche a 7mila metri di quota. A rendere eccezionale il tutto, c’è la capacità di questodi superare dislivelli pazzeschi in poche ore, con un adattamento sconosciuto ad altri esseri viventi. Il volo di questi straordinari animali è stato oggetto di vari studi, che hanno coinvolto anche ricercatori dell’università del Texas ad Austin, come la dottoranda Julia York. In questo video York spiega a Wired come è nato il progetto scientifico che ha permesso di ...

bbbbbbbeeeeee : RT @elinwonderIand: CHE CAZZO HA DETTO? “GIULIO LO RIBALTA LO STUDIO. TU CI SEI O NON CI SEI NESSUNO SE NE ACCORGE.” MA ELIMINATE QUESTA PA… - maleficaraquel : RT @Alessandra_512: Pazzesco! Non smetterò mai di dirlo. #GianlucaGinoble in questa canzone è #impareggiabile. Il sentimento e la potenza c… - sehnsucht613 : RT @_Pas_Gaia_: Quando ha cantato “e ricorda che ci siamo stati sempre fino ad ora” e tutti abbiamo cantato questa frase più forte mi è ven… -