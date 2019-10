Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) “Per me dovresti fare come hoio al telefono, a me la D’Urso ha chiesto prima di scriverle le domande e così abbiamo. Mi hale domande che avevamo concordato”, scrive (il finto) Mark Caltagirone in un chat conmostrata ieri a Non è l’Arena. Il riferimento è alla telefonata dell’inesistente imprenditore in diretta a Live-Non è la D’Urso nei mesi scorsi. In sostanza chi si fingeva Caltagirone consigliava alla showgirl di accordarsi con gli autori del programma di Canale 5 prima di andare in onda. In studio laargomenta: “Quando sono andata dalla D’Urso ho mentito. Lei mi chiede: ‘Quella è la voce di Marco?’. Ed io rispondo, stizzita: ‘Sì’. Mento perché lui mi ha detto di mentire. Ero succube. La D’Urso non mi ha messo in condizione di parlare. Lei aveva visto i. ...

Noovyis : (Pamela Prati e Massimo Giletti contro Barbara D’Urso: “Aveva i miei messaggi, ci ha fatto 10 puntate con il 22% di… - FloraPiachica : RT @GiusCandela: DAGO-PRATI: ''OBIETTIVO ERA FARE SOLDI CON UNA STORIA INVENTATA: MIRAVI A TORNARE IN TELEVISIONE. ERA UN TRIANGOLO DELLE B… - piera2762 : @nonelarena Quando in tv ci sta Pamela Prati cambio canale, non se ne può più e mi meraviglio di Giletti che seguo sempre -