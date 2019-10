Morti in corsia a Saronno | periti | farmaci non corretti

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Ha prescritto e somministrato“non coerenti nécon le buone pratiche mediche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale in tema di cure palliative” Leonardo Cazzaniga, l’ex viceprimario del pronto soccorso di, in provincia di Varese, a processo davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio per 15sospette. A scriverlo in una perizia super partes consegnata ai giudici i treincaricati dal tribunale di valutare l’operato del medico. Esaminato il ruolo anche di altri quattro medici I consulenti hanno spiegato in aula di aver esaminato anche il ruolo di altri quattro medici della commissione interna al pronto soccorso di Varese, accusati a vario titolo di omessa denuncia e favoreggiamento. Tre di loro, stando aidel Tribunale, avrebbero potuto e dovuto valutare il corretto approccio terapeutico dell'ex viceprimario. ...

