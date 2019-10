Massimo Carrera | ' De Ligt diventerà il difensore più forte al mondo'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) In questa Juventus di inizio stagione si inizia già ad ammirare il gioco offensivo e di qualità tipico di un tecnico come Sarri, e la partita contro il Bologna ha evidentemente messo in evidenza i giocatori offensivi: su tutti hanno brillato Cuadrado, Pjanic ed Higuain, sempre più protagonista del settore avanzato bianconero. La nota probabilmente più stonata riguarda, però, la difesa, nello specifico ilcentrale acquistato per 75 milioni di euro in estate dall'Ajax: parliamo di De, che sta facendo ancora difficoltà ad adattarsi al gioco della Juventus ma in generale al calcio italiano. Nella partita contro il Bologna, nel momento in cui la Juventus ha gestito la palla, non ha avuto grandi problemi, che invece si sono manifestati nel momento del forcing della squadra emiliana. In particolar modo ha rischiato di procurare l'ennesimo rigore per un fallo di mano ritenuto ...

NicoSchira : Non solo il summit notturno con Massimo #Carrera. Preziosi studia una rivoluzione a 360 gradi per il suo #Genoa: in… - Afropages : L'Equipe - Foot - ITA - Genoa - Genoa : Aurelio Andreazzoli vers la sortie, des contacts avec Massimo Carrera… - bountou1x2 : Foot - ITA - Genoa - Genoa : Aurelio Andreazzoli vers la sortie, des contacts avec Massimo Carrera -