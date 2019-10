Manila Gorio | pace fatta con Francesca Giuliano E Chando? ' Mi ha lasciata perché'

Manila Gorio accusa Chando Erik Luna di violenza : Solo qualche settimana fa sembrava che la relazione tra Manila Gorio e Chando Erik Luna fosse ricominciata con i migliori propositi ma, ospite di Pomeriggio Cinque, la trans ha attaccato nuovamente l’ex compagno accusandolo di essere stato violento nei suoi confronti. Dichiarazioni molto pesanti scaturite da una serie di attacchi rivolti alla Gorio da parte dei presenti nel salotto di Barbara d’Urso. Dopo le confessioni di Chando sulla relazione ...

Francesca Cipriani in ospedale - Manila Gorio tuona : “Ringrazia il paparazzo” : Francesca Cipriani e Manila Gorio litigano a Pomeriggio 5 Francesca Cipriani è tornata in tv dopo i recenti problemi di salute. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ricoverata in ospedale per via di un brutto virus intestinale. Un’esperienza che ha profondamente segnato la Cipriani, che ha raccontato ogni singolo dettaglio a Pomeriggio 5, dove […] L'articolo Francesca Cipriani in ospedale, Manila Gorio tuona: ...

Manila Gorio e Chando paparazzati a cena insieme - poi lui litiga con il fotografo : Solo qualche tempo fa, Manila Gorio annunciava la fine della sua storia con Chando Erik Luna, ma qualcosa sembra essere cambiato: i due sono stati avvistati insieme in un ristorante di Bari e lo spagnolo non ha preso bene la presenza del fotografo. La storia tra la pr e il modello è iniziata quando lui era ancora impegnato con Grecia Colmenares, che venne a sapere dei tradimenti del giovane fidanzato non appena uscita da L’Isola dei famosi. ...

