Gazzetta | Salisburgo-Napoli | Mertens favorito | ma sarà difficile rinunciare a Milik

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Ancelotti gli aveva dato fiducia, anzi aveva confermato in più di un’occasione che il centravanti delera lui e non si poteva mettere in discussione, eha ripagato la fiducia del suo allenatore. Bisognava aver pazienza per ritrovare i gol del polacco che a Genk ne aveva sbagliati decisamente troppi, ma la doppietta contro il Verona dà decisamente ragione ad Ancelotti, sottolinea ladello Sport., dopo l’ennesimo infortunio, ha costantemente cercato di tornare al gol pur con qualche affanno e la rete messa a segno con la Nazionale gli ha decisamente ridato fiducia, una fiducia che lui ha sfruttato sabato per mettere a segno la sua prima doppietta stagionale. Ed è proprio per questo, scrive il quotidiano sportivo, che Ancelotti conta di schierarlo mercoledì in Champions contro il. È probabile che per la gara di Champions League Ancelotti ...

napolista : Gazzetta: #SalisburgoNapoli, #Mertens favorito, ma sarà difficile rinunciare a #Milik È probabile che per la gara… - SiamoPartenopei : Gazzetta - Gli schiaffoni di ADL e le carezze di Ancelotti sbrogliano un Napoli ingarbugliato: carica per Salisburgo - tuttonapoli : Gazzetta - Gli schiaffoni di ADL e le carezze di Ancelotti sbrogliano un Napoli ingarbugliato: carica per Salisburgo -