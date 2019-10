È piuttosto semplice imbrogliare un' intelligenza artificiale 

Fonte : agi

(Di lunedì 21 ottobre 2019) È sufficiente modificare un pixel, aggiungere un adesivo o trasmettere un suono imprevisto perun'artificiale. Eppure le tecnologie basate sul machine learning, capaci quindi di apprendere da sole le regole che dovranno rispettare, sono considerate il futuro dell'evoluzione tecnologica. Se non il presente, dove già sbrigano compiti di estrema delicatezza come la verifica della solvibilità di un cliente bancario o la scelta se fermare o meno un'automobile a guida autonoma al semaforo. Pregiudizi degli algoritmi che oggi non solo sono difficili da risolvere ma anche da comprendere, come ha spiegato al Messaggero Alexey Malanov, esperto di sicurezza informatica di Kaspersky. Ma la “discriminazione”, precisa lo stesso Malanov, può riguardare anche fattori biologici, come il colore della pelle. Un esempio è la capacità dei sistemi di riconoscimento facciale di ...

