De Ligt fallo di mani-comio In dubio pro Juve Basta cavilli | mani in area | sempre e

Era rigore il fallo di mani di De Ligt. Il Bologna : «L’arbitro doveva andare al Var» : Non ci sono molti dubbi per il Corriere dello Sport che l’episodio accaduto in pieno recupero di Juve-Bologna fosse rigore. De Ligt intercetta con il gomito la palla in piena area le telecamere poste dietro la linea di fondo campo mostrano la gamba sinistra del difensore olandese andare a vuoto, mentre il gomito sinistro largo finisce per intercettare la sfera. Il Bologna si è fatto sentire al termine della gara «Avremmo gradito che ...