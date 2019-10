Barça | accordo con Supponor per la pubblicità virtuale

La Serie B sbarca in esclusiva su PES 2020 : accordo con Konami : Konami Digital Entertainment B.V e Lega B annunciano l’accordo che prevede la licenza della Serie BKT 19/20 in via esclusiva per eFootball PES 2020, rendendolo così l’unico videogioco di calcio su console e dispositivo mobile ad offrire l’esperienza completa della Serie BKT. L’accordo di licenza tra Konami e Lega B vede ceduti in maniera esclusiva […] L'articolo La Serie B sbarca in esclusiva su PES 2020: accordo ...

Netflix sbarca su Sky Q dopo l’accordo con Mediaset : è questa la risposta ad Amazon Prime e Disney+? : Netflix sbarca su Sky Q per la gioia degli abbonati e per gli amanti di serie tv e film originali che dal 9 ottobre avranno modo di usufruire di tutto a portata di telecomando. Per la prima volta sarà possibile vedere, oltre ai contenuti Sky, anche Netflix grazie all'offerta Intrattenimento plus che unisce l'intrattenimento Sky e Netflix ad un prezzo vantaggioso proprio a partire da mercoledì. L'annuncio è arrivato in pompa magna proprio in ...

GTA 5 sbarca su PS Now e Jim Ryan parla dell'accordo tra Sony e Rockstar : Come probabilmente saprete, Sony ha da poco comunicato degli importanti cambiamenti per il suo servizio streaming PlayStation Now, che ora mette a disposizione dei nuovi prezzi più bassi per gli abbonamenti.Ma non solo, in quest'ottica di rinnovamento, il servizio ha messo a disposizione dei giocatori nuovi amati titoli come GTA 5 di Rockstar, che rimarrà sulla piattaforma di Sony fino al 2 gennaio 2020.Con l'arrivo di uno dei giochi più venduti ...

L'accordo di Malta : i migranti soccorsi da navi statali verranno sbarcati nel Paese dello Stato di bandiera : Il testo integrale della bozza sottoscritta lunedì dai ministri dell'Interno di Italia, Francia, Germania e Malta. Con una clausola di salvaguardia: se il numero delle persone da ricollocare dovesse aumentare sostanzialmente il patto può essere immediatamente sospeso.