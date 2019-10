Auto esce di strada a Fidenza | morto un bimbo di tre anni

Tragico incidente in provincia di Parma : Auto esce di strada e muore un bambino di 3 anni : Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era seduto sul seggiolino nel sedile posteriore quando l'auto ha imboccato la rampa di accesso ad un cavalcavia, ma è uscita di strada cadendo nel canale sottostante. Sono intervenuti subito sul posto i soccorritori, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Palermo - Auto esce fuori strada e prende fuoco : morti due ragazzi - tre feriti gravi : Le vittime avevano 17 e 16 anni. L'incidente alle 4 del mattino nei pressi di Belmonte Mezzagno. Il conducente ha perso il controllo della sua Bmw

Incidente a Besate - Autobus con 30 bambini esce di strada : 7 feriti lievi|Foto |Diretta : L’Incidente è avvenuto sulla strada statale dell’Est Ticino. La notizia è stata diffusa dal sito del 118. Sul posto decine di mezzi di soccorso

Venezia : esce di strada con la sua Auto - finisce contro un albero - morto 39enne : Venezia, 16 ott. Adnkronos) - Ieri sera, poco dopo le 23, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fausta lungo la SP 42 a Portogruaro per la fuoriuscita autonoma di un’auto, finita contro un albero: deceduto un 39 enne. La squadra dei pompieri arrivata da locale distaccamento, hanno messo in sicu

Atlantia cresce in Messico : insieme a Cig acquista il 70% dell’Autostrada Rco : Abertis Infraestructuras, controllata da Atlantia, «in partnership con Gic ha oggi raggiunto l'accordo con Goldman Sachs Infrastructure Partners per l’acquisizione del 70% del capitale di Red de Carreteras de Occidente (RCO) in Messico». In corso il consiglio di amministrazione di Atlantia

Tagli : tre adolescenti raccontano su Real Time le loro storie di Autolesionismo : Tagli Il suicidio, nel mondo, è la seconda causa di morte tra giovani e giovanissimi. In Italia circa 200 decessi all’anno riguardano ragazzi sotto i 24 anni. La tendenza al suicidio è in calo, rileva ISTAT, ma cresce il fenomeno dell’autolesionismo tra gli adolescenti. In occasione della Giornata Internazionale della salute mentale arriva, in prima tv domani alle 23:05 su Real Time, Tagli: il documentario, scritto da Stefano Pistolini, Daniele ...

Austria - adolescente si consegna alle Autorità e confessa : “Ho ucciso la mia ragazza e gli altri 4 membri della sua famiglia” : Ha ucciso tutta la famiglia della fidanzata e poi è andato a costituirsi, all’alba. La ricostruzione dell’omicidio plurimo è stata fornita da un adolescente che si è consegnato volontariamente alle forze dell’ordine nella famosa località sciistica tirolese di Kitzbuehel. Ancora scarse e frammentarie le informazioni circolate: dal racconto del giovane, nella notte di sabato si è recato a casa della fidanzata e si è accanito, ...

Bologna - esce di strada e finisce con un grosso Suv nel canale : morto Automobilista : Un uomo di 67 anni è morto in seguito a un incidente stradale nel comune di Castel San Pietro Terme (Bologna). I vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno trovato la sua auto, un Suv Honda, in un canale. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, sembra che l'uomo abbia fatto tutto da solo. Inutili i soccorsi.Continua a leggere

Incidente a Castell’Arquato - Auto esce di strada e si ribalta in un campo : morto 32enne : Incidente lungo la Provinciale che collega Carpaneto a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza: un uomo di 32 anni ha perso il controllo della sua auto, ribaltandosi più volte e finendo in un campo. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarlo dalle lamiere. Indagini delle forze dell'ordine per ricostruirne la dinamica.Continua a leggere

I tagli sulle braccia e quel vuoto esistenziale. È allarme Autolesionismo tra gli adolescenti : Gioia Locati Se ne parla in un documentario presentato ieri all'ospedale Bambino Gesù di Roma C'è Ana, 18 anni. Che non sa dare un nome al proprio male di vivere e comincia a tagliarsi. Immaginiamo i polsi, le braccia e poi anche la gambe, quei centimetri quadrati di pelle che si possono nascondere. Dice: «Ero curiosa di provare. Poi è stato come se il malessere uscisse fuori». Erika, anche lei diciottenne, faceva fatica a ...

