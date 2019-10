Alessandro Cesarini | il 14enne scomparso a Civitavecchia di cui non c’è traccia

Precisazioni urgenti su Alessandro Cesarini scomparso : parla il papà : Ci sono alcuni dettagli importanti da analizzare a proposito della storia di Alessandro Cesarini scomparso . Mi riferisco al ragazzino di 14 di cui non si hanno tracce dallo scorso 17 ottobre, considerando il fatto che nelle ultime ore sui social era circolata la notizia relativa al suo presunto ritrovamento. Come abbiamo appurato in passato con vicende simili, il rischio che inizino a girare bufale su queste notizie è molto elevato, al punto da ...

Alessandro Cesarini scomparso - l'appello dei genitori : "Aveva tanta paura di essere portato via" : Da giorni le ricerche non si fermano: un ragazzo di 14 anni, Alessandro Cesarini , è scomparso giovedì mattina dall’abitazione della zia a Campo dell’Oro, alla periferia di Civitavecchia. Sono stati i genitori a dare l’allarme il giorno successivo: da allora polizia e forze dell’ordine cercano il giovane, che al momento dell’allontanamento indossava una felpa con cappuccio, scarpe da ginnastica e ...

Alessandro Cesarini - 14enne scomparso da giorni a Civitavecchia : l’appello dei genitori per ritrovarlo : I genitori sono andati a svegliarlo la mattina e non lo hanno trovato: Alessandro Cesarini, un ragazzino 14enne di Civitavecchia, in provincia di Roma, è scomparso da giovedì 17 ottobre. Le ricerche sono scattate quando la madre e il padre del ragazzo si sono rivolti alla polizia, venerdì pomeriggio. I due hanno anche lanciato un appello sui social, diffondendo una fotografia del figlio per aiutare eventuali testimoni ...