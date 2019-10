Ragazza muore in discoteca nel Fiorentino Forse un' overdose

Fonte : agi

(Di domenica 20 ottobre 2019) Una 19enne di Livorno è morta nella notte in unadi Sovigliana, frazione di Vinci, in provincia di Firenze. Lo riferiscono i media locali. Il decesso è avvenuto alle quattro del mattino in seguito a un malore che potrebbe essere stato la conseguenza di un'. Posto sotto sequestro il locale, il Jaiss, un club che negli anni Ottanta e Novanta era stato un tempio della musica techno e che stava festeggiando la sua serata di riapertura, funestata dalla tragedia. A indagare sono i carabinieri e il magistrato Fabio Di Vizio della procura fiorentina. La richiesta di soccorsi è partita intorno alle 4, ma per la giovane non c'è stato niente da fare. A causare il decesso, secondo quanto emerso, sarebbe stato un mix di alcol e stupefacenti. I carabinieri sono al lavoro per individuare chi abbia ceduto la droga alla. A quanto si apprende, il locale ...

