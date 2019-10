Pelle nera | sempre un’ottima idea

Lukaku e Kessie insultati per la Pelle nera - ma per arbitri e giudice sportivo il razzismo non esiste. E il Verona protegge la sua curva : Gli ululati a Lukaku? Giusto un paio di “versi”, non sono discriminatori. Gli insulti a Kessie? E chi li ha sentiti. Per il calcio italiano il razzismo non esiste. O almeno così verrebbe da credere leggendo i referti arbitrali o i comunicati del giudice sportivo. Domenica sera la partita tra Verona e Milan è diventata un caso: i giocatori rossoneri si sono lamentati platealmente per i “buuu” che hanno preso di mira Frank Kessié, centrocampista ...