Fonte : ilnapolista

(Di domenica 20 ottobre 2019) Il Napoli si impone contro l’Hellas Verona, grazie alla doppietta di Arek Milik. Come ha detto Ancelotti a fine gara si tratta di una prova di carattere e maturità nodegli errori però. Una risposta a quanto detto in questi giorni dal presidente. È la sera della prima vera prova di carattere della stagione. Undi, purnel gioco. Perché i cambi di rotta non si sbandierano, si fanno. Riporta l’edizione odierna delAncelotti ha conquistato la vittoria secondo il bignamino pre-Champions: ovveroneppure sprecare troppe energie nel finale in cui l’Hellas è stato contenuto in maniera ordinata e con grande solidità Una prestazione incolore che porta l’effetto desiderato, tre punti e soprattutto una ritrovata fiducia per affrontare il Salisburgo in Champions mercoledì È un Napoli a tratti quasi impaurito ...

napolista : Mattino: Un successo di orgoglio e dignità, pur senza brillare La prova che ci voleva prima di quella in Champions… - SiamoPartenopei : Il Mattino - Il Napoli torna al successo senza brillare nel gioco: primo tempo quasi da dimenticare