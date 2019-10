La Roma non sa più vincere | 0-0 al debutto di Ranieri con la Samp

“Siamo 200 mila!” - dice Salvini. Ma i conti alla manifestazione di Roma non tornano. Ecco quanti erano davvero : “Cambieremo la storia di questo Paese, torneremo al governo” e “questa è una piazza di italiani orgogliosi di essere italiani, non di fascisti”. Ospite perfetto, a Matteo Salvini, riesce l’impresa di riempire piazza San Giovanni e di rimettersi in sintonia con gli alleati del centrodestra, che non hanno gradito il simbolo della Lega comparso alle spalle, notte tempo. E’ il leader della Lega, che a sorpresa, poco dopo le 15, prende la parola per ...

Meteo Serie A - il maltempo non ferma il campionato : Sampdoria-Roma si giocherà regolarmente : Il maltempo non ferma la Serie A: Sampdoria-Roma, in programma domani alle 15 al Ferraris, si giocherà regolarmente. Lo rende noto il Comune. La disputa della partita era a rischio in considerazione dell‘allerta Meteo arancione proclamata per tutta la giornata di domani sulla città. Lo stadio si trova a due passi dal torrente Bisagno, in zona a rischio per le esondazioni. Nonostante l’allerta arancione, per il Comune, il Meteo nel ...

Centrodestra unito in piazza a Roma - Salvini apre a sorpresa : “Questa non è la piazza di Silvio - Giorgia e Matteo - ma di tutti” : Berlusconi, Meloni, Salvini. Sarà questo l’ordine degli interventi dei leader dal palco della manifestazione del Centrodestra a piazza San Giovanni a Roma. Alle 15, però, il segretario del Carroccio ha preso la parola a sorpresa per aprire l’appuntamento, salutando la piazza di San Giovanni “bellissima”: “Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia, Silvio, ma di tutti voi“. ‘Orgoglio italiano’ il ...

LaundRomat - il fim sui Panama Papers non viene bloccato dai legali di Mossack Fonseca : Oggi è uscito, in contemporanea in vari paesi, il film The Laundromat (Panama Papers per la distribuzione italiana), pellicola che porta sullo schermo lo scandalo dei cosiddetti "Panama Papers", un fascicolo che comprende 11,5 milioni di documenti (2,6 terabyte di dati) relativi ad attività della società Mossack Fonseca in un arco temporale che va dagli anni settanta al 2015. Per ora il film è tranquillamente apparso sulla piattaforma Netflix, ...

Il noir di Edward Norton regista apre la Festa di Roma : non basta il "politically correct"... : “Ha il look del noir classico, ma non la scintilla”: cito una delle più soavi tra le semi-stroncature riservate dalla stampa Usa al debutto registico di Edward Norton, attore giustamente amatissimo che apre con il suo “Motherless Brookyn” la Festa del Cinema di Roma. Già tritato da un paio di Festival americani, questo noir newyorchese che ricorda per molti versi “Chinatown”, in versione ...

Bagno di folla a Roma per Mara Venier stilista : "Lavoro e affetti a gonfie vele - non potrei chiedere di più dalla vita" (VIDEOINTERVISTA) : Bagno di folla a Roma per Mara Venier stilista: "Lavoro e affetti a gonfie vele, non potrei chiedere di più dalla vita" (VIDEOINTERVISTA)

Kikò Nalli : "Aggredito a Roma con un sasso - Barbara D'Urso non c'entra" : Torna a parlare dell'aggressione subita a Roma, Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari che come già anticipato in alcune sue Instagram Stories registrate qualche giorno fa, è stato vittima di uno spiacevole episodio nella Capitale.Soltanto qualche giorno fa, ospite del programma radiofonico Non Succederà Più condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, Kikò ha quindi raccontato in modo più esplicito cosa gli sia accaduto ...

Bordoni : trasporti ormai al collasso - Roma non ha pace : Roma – Queste le parole di Davide Bordoni, coordinatore Romano di Forza Italia, che si è espresso sulla situazione dei trasporti della Capitale. Chiamarlo disagio per i cittadini Romani è solo un eufemismo , direi invece che la Capitale versa in un continuo stato di emergenza suffragato oggi da due notizie che investono il settore dei trasporti. Chiusa la stazione di Furio Camillo per un guasto alle scale mobili dove i treni transitano ...

Forze dell'ordine - annunciata protesta a Roma : 'Siamo servitori dello Stato - non servi' : Le Forze dell'ordine si ribellano. Agenti, polizia penitenziaria, finanzieri, carabinieri, vigili del fuoco e forestali hanno deciso di scendere in piazza per difendere la propria posizione perché "stanchi di essere mortificati", come ha affermato di recente il sindacalista e celerino Andrea Cecchini, uno dei fautori della manifestazione. A scatenare l'ira degli operatori della sicurezza è Stato il recente duplice omicidio avvenuto a Trieste di ...

La polizia scende in piazza a Roma il 22 ottobre : 'Servitori sì - ma non servi' : Mobilitazione in vista per quanto riguarda i poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco e forestali che hanno deciso di scendere in piazza a Roma, il prossimo 22 ottobre in piazza Montecitorio dalle 11:00 alle 14:00. Molte le richieste delle parti interessate, dalla sicurezza al riordino delle carriere, dalle proteste contro i tagli all'aumento degli straordinari. Secondo il poliziotto Andrea Cecchini le istituzioni non possono restare in ...

Festa del Cinema di Roma : non solo Auditorium - ecco luoghi 14esima edizione : Roma – Dalla prima edizione, la Festa del Cinema di Roma ha il suo fulcro presso l’Auditorium Parco della Musica con proiezioni, incontri, eventi, mostre, convegni e dibattiti. La struttura ospita le principali sale (Sala Sinopoli, Sala Petrassi, Teatro Studio Gianni Borgna Sala Siae, AuditoriumArte) e gli spazi per le esposizioni (nel foyer della Sala Sinopoli si terrà la mostra “Cecchi Gori. Una famiglia italiana”). I 1.300 mq del viale che ...

Roma - Altaforte fuori dalla fiera del libro : "Non ci tiriamo indietro" : Luca Sablone La denuncia del fondatore Francesco Polacchi: "Non c'è una formula di garanzia nei confronti di una casa editrice già oggetto di censura" Dopo le polemiche scatenate da "Io sono Matteo Salvini", Altaforte rischia di finire fuori da un'altra fiera del libro. Questa volta a quella di Roma, da cui la casa editrice vicina a Casapound ha il sospetto di essere stata esclusa per evitare un "Salone del libro bis". A denunciare ...

"Altaforte fuori dalla Fiera del libro di Roma. Non ci tireremo indietro" : Altaforte fuori dalla prossima Fiera del libro di Roma. C’è il sospetto da parte della casa editrice vicina a CasaPound che si vogliano evitare nuove polemiche dopo quelle scatenate da “Io Sono Matteo Salvini”, il libro-intervista di Chiara Giannini al leader della Lega, culminate nell’esclusione dal Salone del libro di Torino. Lo racconta l’Adnkronos.“Abbiamo fatto iscrizione alla Fiera del libro ...

Truffa a top manager e pensionati d’oro : 5 arresti a Roma. L’intercettazione : “Bonanni? Non conviene - prende pochissimo - 4mila euro” : I carabinieri l’hanno ribattezzata Robin Hood. Un nome in codice azzeccato, visto che a finire agli arresti – alla fine delle indagini sulla procura di Roma – è un gruppo criminale particolare: aveva preso di mira nomi noti di ex top manager e sindacalisti. I Truffatori avevano puntato, tra gli altri, l’ex presidente e ad di Anas, Pietro Ciucci, l’ex numero uno della Cisl, Raffaele Bonanni, l’ex manager con un passato in ...