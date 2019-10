Forza Italia | Gelmini | “Carfagna via? No divisioni | scissione non avrebbe senso”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) Dalle polemiche interne tra Mara Carfagna e Silvio Berlusconi per la presenza dinella piazza a trazione leghista, al tentativo di nascondere l’ennesima faida azzurra. A San Giovanni, per la manifestazione unitaria del centrodestra (ma promossa dalla Lega), FI si spacca. La vicepresidente della Camera (come Renato Brunetta e Lucio Malan, ma non solo) è critica e non si presenta, altri come le capogruppo Mariastellae Annamaria Bernini provano ad allontanare le polemiche: “Una nuova? Finirà come con Giovanni Toti? Mara è nata con Berlusconi, sarà lei a smentire”, spiega Bernini. Eè netta: “Nonsenso una, serve unità, non ci sarebbe ragione per una sua uscita”. Tutto mentre Maurizio Gasparri invita l’alleato Salvini a comportarsi come tale: “Opa su? Nonsenso, chi ...

