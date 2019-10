Matteo Renzi | Giuseppe Conte sempre irritato | anche a tu per tu Il retroscena

Matteo Renzi presenta il simbolo di Italia Viva : è il gabbiano stilizzato : Matteo Renzi ha presentato oggi ufficialmente a tutti il simbolo del nuovo partito da lui fondato, Italia Viva. L'annuncio dal palco della Leopolda, la storica manifestazione fiorentina dell'ex segretario del Partito democratico. La scelta dopo una consultazione online che in cui era possibile scegliere tra tre diversi simboli.Continua a leggere

Che tempo che fa - puntata con il botto : Fabio Fazio ospita Matteo Renzi in prima serata : Domenica 20 ottobre 2019, alle ore 21.00 su Rai2, nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio. Tanti, come sempre, gli ospiti, a cominciare da John Travolta, due volte nominato agli Oscar e vincitore di un Golden Globe e un Emmy Award, per un tributo alla carriera della star hollywoodiana

Matteo Renzi : l’Autoconvocato : Sia detto senza polemica, forse perfino un filo di umana simpatia accompagnata dagli auguri di buon lavoro per l’ennesima Leopolda, tuttavia, se negli scorsi mesi Matteo Renzi suggeriva, almeno ai nostri occhi, l’idea problematica del “bloccasterzo”, cioè un se stesso votato a produrre l’altrui immobilismo, umano espediente politico in attesa di brevetto, lì piazzato a tenere ogni cosa in sospeso, ...

Corrado Augias boccia Matteo Renzi da Lilli Gruber : «Rischia di andare a schiantarsi» : Corrado Augias stronca Matteo Renzi. Ospite di Otto e Mezzo su La 7, la padrona di casa Lilli Gruber gli ha chiesto cosa ne pensasse della nuova avventura politica dell'ex premier: «Augias...

Salvini e Renzi - il pienone annunciato in piazza e la Leopolda senza Pd : il sabato italiano dei due Matteo disturbatori del governo Pd-M5s : Uno in piazza San Giovanni a Roma per convincere che “il traditore” non è lui, ma quelli rimasti nel Palazzo. L’altro alla Leopolda di Firenze, per la prima volta leader senza alibi di un partito tutto suo. E’ il sabato dei due Matteo, i due veri disturbatori del governo Conte 2: solo martedì si sono sfidati nella terza Camera di Bruno Vespa e oggi affrontano ognuno la sua piazza. Il primo, Salvini, gioca tutte le carte su una ...

Matteo Renzi vuole sfidare Matteo Salvini al Nord e cerca Mara Carfagna : Matteo Renzi ha difronte a sé due strade: "Seguire il modello Alfano" che "significherebbe accontentarsi di usare il potere guadagnato in questa legislatura per provare a strappare qualche parlamentare a Forza Italia (come provò a fare Alfano)" oppure, scrive Claudio Cerasa su Il Foglio, "seguire il

Leopolda 10 - a Firenze c’è il pienone per la kermesse di Matteo Renzi : “Sono Commosso” : Su è aperta stasera a Firenze la Leopolda, la kermesse Renziana, giunta alla sua decima edizione: "Non è vero che siamo circondati da yesmen e signorsì, c'è tanta gente libera che non ne può più della demagogia e del qualunquismo, e questa gente c'è", ha detto Renzi in apertura dal palco. Oggi dimostriamo che c'e' un popolo che non ha paura di dire quello che pensa".Continua a leggere

Matteo Renzi guadagna un'altra big del Pd : Patrizia Baffi lascia Zingaretti e passa a Italia Viva : Italia Viva è riuscita a decimare il Pd. A seguire nella scissione Matteo Renzi anche Patrizia Baffi, consigliere regionale per la provincia di Lodi. "Non è un cambio di rotta - commenta il suo passaggio - voglio precisarlo subito, ma è il frutto naturale di una decisione chiara e coerente con il mi

Matteo Renzi attacca Quota 100 e sfida il suo governo : "È un errore - emendamento per cancellarla" : Per Matteo Renzi Quota 100 è un "errore", è "ingiusta" e per questo "va cancellata". "Per me mettere 20 miliardi di euro in 3 anni per 120 mila persone", continua l'ex premier, è sbagliato quindi, annuncia, "presenteremo un emendamento, se ce la facciamo bene, altrimenti ognuno si prenderà la sua r

Matteo Renzi : 'Vogliamo cancellare Quota 100 perché ingiusta' : Sale la tensione all'interno della maggioranza in vista della manovra: il leader di Italia Viva Matteo Renzi attacca e annuncia di essere contrario a Quota 100 affermando che presenterà un emendamento per cancellarla. L'ex premier protesta anche contro gli "inutili microbalzelli" della Manovra e annuncia gli appuntamenti della Leopolda, al via da quest'oggi. Le parole di Matteo Renzi Le parole di Matteo Renzi potrebbero avere ripercussioni ...

Matteo Renzi lancia la Leopolda e attacca Conte sulla manovra : “Domattina partiamo con la presentazione del Family Act, con Elena Bonetti. E spiegheremo perché secondo noi quella misura, che investe 20 miliardi in tre anni guardando solo ai pensionandi, è ingiusta: quei soldi dovrebbero andare ai giovani, alle coppie, alle famiglie, agli stipendi e ai servizi. Noi voteremo un emendamento per cancellare Quota 100 e dare quei soldi alle famiglie e agli stipendi: vediamo che cosa faranno ...

Matteo Renzi conquistato da Isabella Conti : chi è la "nuova Boschi" - Maria Elena l'ha presa male : La "nuova Boschi" si chiama Isabella Conti, in poche settimane è diventata la cocca di Matteo Renzi e il fatto, comprensibilmente, non ha reso felice la Maria Elena originale. La sindaca di San Lazzaro di Savena (Bo), rieletta con l'80% dei voti, è una degli ultimi acquisti di Italia Viva. Anche lei

Matteo Renzi - bomba sulla Leopolda : "Perché dovete disertare". Terrore Pd - la "scissione a rate" : Diserzione. Alla vigilia della Leopolda dal Pd si alza un grido di battaglia: boicottare Matteo Renzi e il suo "teatrino", il primo dopo la scissione. A lanciare la sfida è il governatore della Toscana Enrico Rossi, che aveva lasciato il Pd per Mdp come forma di protesta contro l'ex segretario e che

Matteo Renzi - la profezia di Corrado Augias ad Agorà : "Come si andrà a schiantare" : Al centro del discorso, spesso e volentieri, c'è Matteo Renzi. Lo è anche ad Agorà, il programma di approfondimento politico in onda su Rai 3, dove ospite in studio c'era Corrado Augias, il quale sul leader di Italia Viva afferma: "Su Renzi grava una responsabilità enorme. Veramente nelle prossime s