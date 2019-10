LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 1-5 | Semifinale ATP Anversa 2019 in DIRETTA | l’altoatesino cede

Fonte : oasport

(Di sabato 19 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-5 Passante di rovescio in rete di. 40-15 Risposta di rovescio in rete di. 30-15 Rovescio largo di. 15-15 Passante di rovescio in rete di. 15-0 Dritto in rete di. 1-4 Spaventosa risposta vincente di dritto di, doppio break. 15-40 Dritto vincente di, due palle del doppio break. 15-30 Passante di dritto in rete di. 0-30 Dritto largo di. 0-15 Incredibile rovescio lungolinea di. 1-3 Gran dritto al volo di, sbaglia il recupero. A-40 Ace di. 40-40 Passante di rovescio largo di. 30-40 Doppio fallo, palla del controbreak! 30-30 Volée alta di dritto vincente di. 15-30 Dritto in rete di. 15-15 Gran risposta di rovescio di. 15-0 Ancora col servizio. 1-2 Bellissimo scambio ravvicinato a ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 1-2 Semifinale ATP Anversa 2019 in DIRETTA: l’altoatesino cede il primo set ed è sotto di… - zazoomblog : LIVE Sinner-Wawrinka Semifinale ATP Anversa 2019 in DIRETTA: l’azzurro cerca la rivincita degli US Open è iniziato… - zazoomblog : LIVE Sinner-Wawrinka 2-3 Semifinale ATP Anversa 2019 in DIRETTA: un break per parte nel primo set! - #Sinner-Wawri… -