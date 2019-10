Juric | “I miei attaccanti devono svegliarsi e fare gol Devono assumersi delle

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 19 ottobre 2019) Nel post partita di Napoli-Verona ai microfoni di Sky Sport è intervenuto unomolto deluso dalla mancanza di gol della sua squadra. Il tecnico del Bologna ha detto: “Il Napoli è forte, quando ha occasioni ti fa gol. Abbiamo preso due gol anche abbastanza evitabili, potevamodi meglio. Il rammarico è non essere riusciti agol. Qualcosa in più potevamo” Questa squadra riuscirà a segnare, per quello che ti dimostra in allenamento? “Per forzamigliorare! Sono questi, dobbiamo migliorare per forza. Segnali in allenamento ci sono, ma anche il fatto che cambi tanto dimostra che possono edi più.dare qualcosa in più. A volte vedo che possiamoqualcosa di meglio. Lavoriamo tanto sulle finalizzazioni in allenamento, ma un po’ di delusione c’è.e darmi una mano anche loro. Io non posso dire niente, ...

lazio_magazine : VERONA - Juric: 'Il Napoli è forte, quando ha occasioni ti fa gol, c'è un po' di delusione, i miei devono darsi una… - milanmagazine_ : VERONA - Juric: 'Il Napoli è forte, quando ha occasioni ti fa gol, c'è un po' di delusione, i miei devono darsi una… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Juric: 'Il Napoli è forte, quando ha occasioni ti fa gol, c'è un po' di delusione, i miei devono darsi una sve… -