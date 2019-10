Il tornado venezianoâš  Ecco un secondo video che ci arriva direttamente da #Marano lagunare(UDINE) dove la ...

Emissione Btp Italia : tasso dello 0 - 60% fino al 2027 - le caratteristiche : Emissione Btp Italia: tasso dello 0,60% fino al 2027, le caratteristiche Al via la quindicesima Emissione del Btp Italia a otto anni: appuntamento fissato dal MEF per lunedì 21 ottobre 2019. Lo strumento finanziario rappresenta un’importante opportunità per gli investitori contro l’aumento dei prezzi grazie alle cedole che garantiscono un tasso reale annuo minimo che vengono pagate ogni sei mesi insieme alla rivalutazione del capitale su base ...

CorSport : Hysaj-Roma - pronto un quinquennale da 2 - 5 milioni l’anno : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbe già un accordo tra la Roma e il terzino del Napoli Elseid Hysaj. Che l’albanese voglia lasciare il Napoli non è un mistero. Lo ha più volte dichiarato anche per bocca del suo procuratore. Già in estate il club giallorosso aveva tentato una decisa manovra di avvicinamento che, però, si era conclusa con un nulla di fatto. Ma Hysaj insiste a voler andar via da Napoli, anche perché è ai ...

Previsioni astrologiche 21 ottobre : Scorpione eclettico - Pesci galante : Lunedì 21 ottobre 2019 troveremo la Luna ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro mentre Marte ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Toro stressato Ariete: aggressivi. La Luna in Cancro, perlopiù congiunta a Nettuno, tenderà ...

Serena Enardu rivela : "Non sono stata bene - ho perso chili. Ora mi riprenderò" : L'ex concorrente di 'Temptation Island Vip' rassicura i fan, preoccupati del suo dimagrimento repentino

A 'Domenica in' il compleanno di Mara Venier in diretta : anticipazioni : Ospiti della puntata di domani, in onda su Rai Uno dalle 14, anche Carlo Conti, Elena Santarelli e Francesco Renga

Tale e quale - Francesco Monte si piazza secondo e scatta la rivolta : "Raccomandato - è una ladrata" : Venerdì 18 ottobre è andata in onda su Rai1 l'ultima puntata della nona edizione del Talent di Carlo Conti, Tale e quale, che ha visto trionfare Agostino Penna. Dalla prossima settimana tuttavia, prenderà il via il Super Torneo che vedrà tra i partecipanti anche Francesco Monte, che ha vinto quest'u

Luigi Di Maio - retroscena sui messaggini privati a Conte. I nomi del M5s : chi sta con lui - chi col premier : Psicodramma M5s. Il durissimo comunicato di Luigi Di Maio contro Giuseppe Conte sulla manovra, una minaccia nemmeno tanto velata sul rischio di far mancare i voti in Aula e dunque far saltare il governo, sarebbe stato una accelerazione improvvisa e mal digerita da molti esponenti di spicco dei 5 Ste

Crozza si sdoppia - Conte e Gualtieri spiegano le norme anti-evasione : “Se nascondi i soldi nel bidet - la Guardia di finanza ti trapana il seder” : Durante la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza si sdoppia per mettere in scena l’incontro tra il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. I due, presi da un delirio musical-economico, spiegano così la manovra anti-evasione: “La manovra piccolina che sconfigge l’evasion, il contante sparirà no, non adesso, ma tra un ...

Assegnazione al creditore del bene mobile pignorato al debitore : Cassazione 11.6.2019 n 15596 Nell'espropriazione forzata di mobili è consentita l'Assegnazione del bene pignorato al debitore ex art 505 cpc; è paradossale il principio secondo il quale deve essere chiusa la procedura esecutiva nel caso di vendita infruttuosa, perché se il debitore possiede dei beni e il creditore vuole accettarli a titolo di datio in solutum, né il primo potrebbe liberarsi del debito, né il secondo potrebbe ottenere ...

Beautiful Anticipazioni 20 ottobre 2019 : Il Ringraziamento dei Forrester? Un covo di vecchi rancori! : E' la festa del Ringraziamento e i Forrester si riuniscono a casa di Eric. Purtroppo dietro a sorrisi e cordiali parole si nasconderanno sete di vendetta, odio e delusione.

Giro d’Italia 2020 - Peter Sagan pronto per il debutto! Il tre volte Campione del Mondo esordirà nella Corsa Rosa? : Peter Sagan potrebbe partecipare al Giro d’Italia 2020. Il tre volte Campione del Mondo non ha mai disputato la Corsa Rosa durante la sua gloriosa carriera, ha sempre rinviato l’appuntamento con le strade nostrane e non ha mai deliziato il pubblico con le sue gesta funamboliche preferendo sempre il Tour de France. L’alfiere della Bora-hansgrohe sarebbe però vicinissimo al suo storico debutto nella prima grande Corsa a tappe ...

Gli smartwatch Fossil Gen 5 sono ora in grado di effettuare telefonate con gli iPhone : Gli smartwatch Fossil di quinta generazione stanno ricevendo un nuovo aggiornamento che permette di effettuare chiamate quando sono connessi a un iPhone. L'articolo Gli smartwatch Fossil Gen 5 sono ora in grado di effettuare telefonate con gli iPhone proviene da TuttoAndroid.

Le app della One UI 2.0 di Samsung disponibili per la One UI 1 con dei porting : Grazie ad AlexisXDA sono disponibili i port di 15 applicazioni Samsung basate sull'interfaccia One UI 2.0 per tutti coloro che si trovano su One UI 1.x ed hanno il root. L'articolo Le app della One UI 2.0 di Samsung disponibili per la One UI 1 con dei porting proviene da TuttoAndroid.

Oltre 1 milione di dollari per acquistare videogiochi retro rari? L'imponente "spesa" di un dentista americano : Magari Eric Naierman era un appassionato videogiocatore da piccolo? Sta di fatto che una volta diventato dentista è arrivato a spendere Oltre un milione di dollari per acquistare i titoli del passato più rari.In particolare si parla di 1,02 milioni di dollari (Oltre 900.000 euro al cambio attuale) spesi per portarsi a casa una collezione di giochi retro a dir poco introvabili.La collezione acquistata consiste in 40 titoli per NES, tutti quanti ...