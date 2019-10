Violenza donne | Gruppo Zaia | un' altra giornata triste per morte donna per mano marito 2

Violenza donne : Gruppo Zaia - un'altra giornata triste per morte donna per mano marito : Venezia, 18 ott. (Adnkronos) - “Spesso si guarda ai malevoli che arrivano lontano dai nostri affetti, ma si perde di vista quello che arriva dalle persone più vicine. Oggi le pagine di cronaca dipingono un'altra, ennesima giornata afflitta dall'uccisione di una donna per mano dell'uomo che diceva di

Violenza sulle donne - Zinaida è stata uccisa e ora dobbiamo chiederci perché : Domenica notte Zinaida Solonari è stata uccisa dall’ex compagno Maurizio Quattrocchi mentre stava rientrando dal lavoro. E’ stata uccisa dopo aver denunciato le violenze di un uomo che non era geloso, come purtroppo scrivono ancora alcuni giornalisti, ma esercitava controllo, dominio, Violenza e l’aveva minacciata di morte durante una delle ultime aggressioni: “Se te ne vai ti ammazzo eppoi mi ammazzo anche io”. Lei ...

Violenza su donne : Casellati - ‘prevenzione culturale necessaria più di repressione’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Violenza domestica, femminicidi e tanti altri casi di criminalità quotidiana che riempiono le pagine dei nostri giornali, spesso sono il frutto di contesti in cui un’azione di prevenzione culturale, protettiva e formativa potrebbe rivelarsi molto più efficace di qualunque misura repressiva o punitiva”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo ad un ...

Uomini e Donne - Lucas Peracchi accusato di Violenza a Mercedesz Henger - parla l'ex moglie : l'ex moglie di moglie dell'ex tronista commenta le dichiarazioni choc di Eva Henger: "Nulla di nuovo"

Global Citizen Festival - Dakota Johnson : «Lottiamo contro la Violenza sulle donne» : Global Citizen Festival, le star per i dirittiGlobal Citizen Festival, le star per i dirittiGlobal Citizen Festival, le star per i dirittiGlobal Citizen Festival, le star per i dirittiGlobal Citizen Festival, le star per i dirittiGlobal Citizen Festival, le star per i dirittiGlobal Citizen Festival, le star per i dirittiGlobal Citizen Festival, le star per i dirittiGlobal Citizen Festival, le star per i dirittiUn anno fa, al Global Citizen ...

Violenza sulle donne - picchia la compagna : arrestato il dirigente di banca Sarcinelli : Marco Sarcinelli, dirigente di banca e figlio dell’ex vicedirettore della banca d’Italia Mario Sarcinelli, è stato arrestato in flagranza di reato nella notte tra il 21 e il 22 settembre scorso durante una lite accesa con la compagna, nella loro casa nel centro di Milano, a Brera, uno dei quartieri più esclusivi. Accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni, si trova attualmente in carcere a San Vittore per effetto della procedura della ...

Milano. Contrasto Violenza donne : 120 mila euro per progetti studenti e docenti scuole : Risorse sino a 121.000 euro a sostegno di progetti per la prevenzione e il Contrasto della violenza sulle donne rivolti

Violenza su donne : Valente (Pd) - ‘codice rosso va cambiato’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – ‘Il tema di garantire maggiore efficacia alle misure contenute nel Codice rosso contro la Violenza alle donne esiste ed è il motivo che ci portò, come Pd, ad astenerci sul testo. In particolare, è necessario poter procedere all’arresto, o almeno al fermo, anche senza la flagranza del reato o in caso di violazione da parte del colpevole del divieto di avvicinamento alla vittima o di ...

In più di 250 città spagnole si sono tenute manifestazioni per denunciare gravi episodi di Violenza sulle donne : Venerdì sera in più di 250 città della Spagna si sono tenute grandi manifestazioni per denunciare diverse gravi violenze sulle donne compiute quest’estate in tutto il paese. I promotori delle manifestazioni hanno detto di avere voluto dichiarare una «emergenza femminista»

Le app contro la Violenza sulle donne : Ne esistono diverse, ma non tutte sono efficaci e spesso sono state criticate: una però è molto meglio delle altre

Bruno Vespa e l’intervista a Lucia Panigalli - uno tsunami dei peggiori pregiudizi sulla Violenza contro le donne : Il patriarca allarga le braccia con benevolenza e parla con accondiscendenza alla donna che gli è seduta di fronte. Sorride e sembra quasi sul punto di dirle “tranquilla, sciocchina” così come sembra non ascoltarla neppure, centrato su ciò che ha da dire. Il patriarca sta assiso su un cumulo di detriti e residui di una cultura che fonda il dominio maschile e sussurra al suo orecchio stereotipi, pregiudizi, luoghi comuni sulle donne, ...

Violenza sulle donne - a Palermo Casa accoglienza ad indirizzo privato : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - In occasione del 36esimo anniversario dell’uccisione di Lia Pipitone, il 23 settembre alle ore 16 in via Ammiraglio Persano a Palermo, l’associazione Millecolori onlus - Centro antiViolenza Lia Pipitone presenta la creazione di una Casa di accoglienza ad indirizzo segr

Violenza sulle donne - mariti le pestano (a sangue) davanti ai figli : Le due mogli avevano comunicato l'intenzione di interrompere la relazione. Negli ultimi mesi, nella zona, sei casi accertati: tra questi un pensionato che ha preso a pugni la moglie in strada e un uomo che ha spento la sigaretta in faccia alla compagna. Due casi simili, con dinamiche quasi identiche: reazioni molto violente di uomini di fronte alla volontà delle compagne di interrompere una relazione. È accaduto, in questi giorni, in ...

Violenza su donne : da Regione Lombardia 121 mila euro per prevenzione : milano, 16 set. (AdnKronos) - La Violenza sulle donne si previene tra i banchi di scuola. A sostenerlo è Regione Lombardia che ha deciso di stanziare 121.000 euro per finanziare progetti che mirano a prevenire e contrastare la Violenza sulle donne. La Regione ha stipulato una convenzione con l'Uffic