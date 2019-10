Sergio Volpini del primo Grande Fratello | ‘Per togliermi di dosso l’Ottusangolo sono

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “Le ho provate tutte per farmi dimenticare come Ottusangolo”., concorrente della prima, storica edizione del, spiega come abbia cercato negli anni di togliersi dil’etichetta che la Gialappa’s Band ai tempi gli diede. Ma è stato tutto vano.2019 la finale, ma che fine hanno fatto gli ex concorrenti? Cristina Plevani, vincitrice della prima, storica, edizione del. All'epoca del suo trionfo tv faceva la bagnina, oggi fa la cassiera part-time per sua scelta dopo essersi stancata del mondo della televisione. Ha un nutrito seguito su Instagram ed è in costante contatto coi suoi fan.Eleonora Daniele, reduce dal GF 2. Attualmente lavora in Rai, conduce la trasmissione del mattino Storie italiane su Rai1 ed è finalmente in procinto di sposarsi dopo un ...

