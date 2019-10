Omicidio nella notte a Paternò | uccide il fratello dopo una lite per i soldi per la droga

Agrigento : Omicidio nella casa di riposo - arrestato un ospite della struttura : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - E' finito in carcere l'uomo accusato di avere ucciso ieri un 75enne in una casa di riposo di Ribera (Agrigento). Si tratta di un 62enne, anche lui ospite del ricovero per anziani, che ha ammesso i fatti. La vittima, Gaetano La Corte, è stata strangolata.

Palermo, 17 set. (AdnKronos) – E' finito in carcere l'uomo accusato di avere ucciso ieri un 75enne in una casa di riposo di Ribera (Agrigento). Si tratta di un 62enne, anche lui ospite del ricovero per anziani, che ha ammesso i fatti. La vittima, Gaetano La Corte, è stata strangolata.

Omicidio Piacenza - arrestato l'ex suocero di Sebastiani : è stato complice nella fuga : Nel corso della nottata, in seguito agli approfondimenti investigativi, è stato arrestato in flagranza di reato di favoreggiamento personale, Silvio Perazzi, padre della ex compagna di Massimo Sebastiani, la cui posizione era già al vaglio degli inquirenti, per aver aiutato il Sebastiani ad eludere le ricerche, consentendogli di nascondersi.l Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza fa sapere che ulteriori dettagli ...

Omicidio Piacenza - arrestato anche l'ex suocero di Massimo Sebastiani : «Lo ha aiutato nella fuga - sapeva tutto» : Massimo Sebastiani è stato arrestato e ha indigato agli inquirenti dove si trovava il corpo di Elisa Pomarelli. Dopo giorni di mistero si è arrivati alla verità sul...

Ferrara - Omicidio a Copparo : 34enne aggredita e uccisa nella sua abitazione : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina presto a Copparo, nel ferrarese, dove una donna di 34 anni è stata brutalmente aggredita in casa sua. La vittima, purtroppo, non c'è l'ha fatta, ed è deceduta intorno alle ore 12:30 in ospedale, dove era giunta in gravissime condizioni. La signora è stata trovata già in condizioni disperate in casa sua: dalle prime indiscrezioni che giungono dall'Emilia - Romagna, pare che la 34enne sia stata ...