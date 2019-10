Fu condannato per stupro | maresciallo dei carabinieri assolto in appello

Uccide una madre con un martello per abusare della figlia dodicenne : condannato all’ergastolo : È stato condannato all’ergastolo Joseph William Borton, il 31enne che lo scorso aprile ha ucciso una donna di 52 anni con un martello e ne ha stuprato la figlia, di 12 anni. L’omicidio è avvenuto a Wellington, in Nuova Zelanda. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna era stata incaricata di prendersi cura di una casa vicina a quella di Borton e aveva deciso di portare con sé la figlia. Il 31enne, vedendole dentro ...

condannato a 12 anni di reclusione il prete pedofilo - ha chiesto scusa con una lettera aperta : È stato Condannato in appello a 12 anni di reclusione Pio Guidolin, il prete che abusò dei parrocchiani e di alcuni minori che frequentavano la chiesa del Villaggio Sant’Agata, a Catania. Ricostruiamo la vicenda. Era il 2017 quando il prete è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Le indagini condotte dai carabinieri, dopo una serie di denunce, hanno portato alla luce gli abusi sessuali commessi ai danni di alcuni fedeli ...

Un ex decano anglicano australiano è stato condannato a 8 anni di carcere per aver stuprato un 15enne nel 1991 : L’ex decano della diocesi anglicana di Newcastle, in Australia, Graeme Lawrence è stato condannato a 8 anni di carcere per lo stupro di un quindicenne avvenuto nel 1991. Lawrence, che ha 77 anni, è il secondo più importante religioso a essere stato

Jonqueras condannato a 13 anni per la secessione della Catalogna : Riconosciute le accuse di sedizione e malversazione. Pene tra i 9 e i 12 anni anche per la altri leader separatisti catalani

Kiran Maccali - l’ex concorrente del Grande Fratello condannato per violenza sessuale : Ve lo ricordate Kiran Maccali, il “Principe” del Grande Fratello 12, protagonista del reality nell’edizione in onda nel 2011 su Canale 5? Il 32enne bergamasco di origini indiane è stato condannato a due anni e due mesi di carcere per violenza sessuale e atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata, una 37enne che lo aveva denunciato, come riferisce Brescia Oggi. Il pm aveva chiesto per lui una condanna a sei anni e sei ...

Cocaina e metadone per abusare di due ragazzine - 40enne condannato a 8 anni : metadone e Cocaina per abusare di due ragazzine. Per questo un uomo di 40 anni è stato condannato a 8 anni. Per l’imputato, processato il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena, il pm di Firenze Giacomo Pestelli aveva chiesto 12 anni per violenza sessuale aggravata, cessione di stupefacenti e minacce aggravate. Per l’accusa il 40enne sarebbe entrato in confidenza prima con una delle giovani e poi con la sua amica, che ...

Il “principe” indiano del Grande Fratello condannato per violenza sessuale - : Sandra Rondini Era soprannominato il "principe" nella casa del Grande Fratello del 2011. Adesso, dopo l'aggressione ai genitori adottivi e l'imputazione per resistenza a pubblico ufficiale, arriva la condanna a 2 anni e 2 mesi per stalking e violenza sessuale nei confronti della sua ex fidanzata Ancora guai per Kiran Maccali, il noto “principe” dell’edizione 2011 de “Il Grande Fratello”. Il bergamasco di origini indiane, ormai ...

Donna accusa il marito di averla violentata per un anno di notte mentre lei dormiva - lui ammette e viene condannato a molti anni di carcere : Un uomo dovrà scontare 9 anni di carcere per aver abusato della moglie mentre lei dormiva. Secondo quanto raccontato dalla Donna alla Polizia, la storia è durata per un lungo anno senza che lei se n’era mai accorta. L’uomo filmava tutto con il suo cellulare. La Donna ha scoperto tutto osservando di nascosto il cellulare del marito che se lo era dimenticato a casa per andare di fretta a lavoro. Innumerevoli i video che riprendevano le ...

Passaparola - lo storico quiz di Gerry Scotti condannato per plagio : Mediaset dovrà pagare 15 milioni a Itv : Passaparola, lo storico quiz preserale condotto da Gerry Scotti su Canale 5 è stato condannato per plagio nei confronti dell’emittente britannica Itv. I giudici hanno stabilito infatti che Mediaset ha mancato di pagare i diritti di copyright a The Alphabet Game, gioco britannico a cui si ispirava la versione italiana, e per questo dovrà dare un risarcimento di 15 milioni di euro di arretrati per gli ultimi 13 anni di diritti non pagati. In ...

Diego Costa condannato : guai con il fisco per il calciatore dell’Atletico Madrid : Problemi fuori dal campo per l’attaccante Diego Costa, il calciatore dell’Atletico Madrid è stato infatti dichiarato colpevole di un reato fiscale di 1,1 milioni di euro e ha riconosciuto i fatti a lui imputati dall’Agenzia delle Entrata, è quanto riportato dal Mundo Deportivo. Il calciatore oltre a risarcire la cifra ha accettato una pena detentiva di 6 mesi che potranno essere sostituiti da una multa di 600mila euro, ...

L’imprenditore del settore eolico Vito Nicastri è stato condannato a 9 anni per concorso esterno in associazione mafiosa : Vito Nicastri, imprenditore siciliano con grossi interessi nel settore eolico, è stato condannato a 9 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, in un processo svolto con rito abbreviato al tribunale di Palermo. Nicastri era stato arrestato lo

Vito Nicastri condannato a 9 anni per concorso esterno in associazione mafiosa : L’imprenditore trapanese Vito Nicastri è stato condannato dal Gup, in abbreviato, per concorso esterno in associazione mafiosa, a nove anni di carcere.Nicastri, soprannominato Re dell’Eolico” per i suoi investimenti nelle energie rinnovabili, secondo l’accusa sarebbe stato tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro.condannato a nove anni anche il fratello dell’imprenditore, Roberto ...

Vito Nicastri condannato per mafia - 9 anni al "re dell'eolico" : L'imprenditore trapanese Vito Nicastri è stato condannato a nove anni di carcere dal Gup, nel rito abbreviato, per concorso esterno in associazione mafiosa. Nicastri, soprannominato “Re dell'eolico" per i suoi investimenti nelle energie rinnovabili, secondo l'accusa sarebbe stato tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro.

Mafia - il “re dell’eolico” Vito Nicastri condannato a 9 anni per concorso esterno : Nove anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. È la condanna emessa dal gup di Palermo per Vito Nicastri, l’imprenditore di Alcamo diventato noto come il “re dell’eolico” grazia agli affari milionari fatti nel campod delle energie rinnovabili. Secondo l’accusa Nicastri sarebbe stato tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. L'articolo Mafia, il “re ...