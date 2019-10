Astronomia | scoperti 3 pianeti in formazione tra gas e polveri

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Si nascondono tra il gas e ledel disco che ruota intorno a Hd 163296, un giovane astro di soli 4 milioni di anni, ma non sono sfuggiti allo sguardo indagatore del telescopio Alma dell’Eso: si tratta di tre, che si stanno formando nel sistema di Hd 163296 e che sono statiper la loro influenza sul gas circostante. Il trio – riporta Global Science – è al centro di uno studio appena pubblicato su Nature (articolo: “Meridional flows in the disk around a young star”) e curato da un gruppo di astronomi dell’Università del Michigan e della Carnegie Institution for Science. Il team si è basato sulle visualizzazioni 3d realizzate con i dati di Alma per determinare le velocità di alcuni tra i gas che ruotano nel disco; questa struttura, che presenta diversi anelli e spazi, è apparsa particolarmente dinamica. Analizzando i dati, gli studiosi hanno ...