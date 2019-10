Temptation Island Vip | Serena | “Ne esco addolorata” | e su Alessandro

Temptation Island Vip 2019 - Alessandro Graziani : "Serena Enardu? La donna più coraggiosa del villaggio" : Alessandro Graziani, il tentatore che, di fatto, ha alimentato la rottura tra Serena Enardu e Pago, ha rivelato, per la prima volta, ad 'Uomini e Donne Magazine', le proprie considerazioni sulla sua compagna di viaggio, a cui, nell'ultima puntata, ha manifestato il desiderio di volerla conoscere fuori dal contesto televisivo: Serena è stata la donna più coraggiosa del villaggio. Temptation Island ...

Temptation Island Vip 2019 - Serena Enardu : "A Pago auguro di non perdere mai il sorriso" : Dopo il falò di confronto finale, Serena Enardu ha detto definitivamente addio allo storico fidanzato Pago, trovando conforto tra le braccia del single Alessandro Graziani. A distanza di settimane, l'ex tronista, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine' ha spiegato ha svelato il proprio stato d'animo per una scelta sofferta ma inevitabile: Le dico la verità: sono abbastanza frantumata. Da una parte sono triste, perché un rapporto d’amore ...

Delia Duran di Temptation Island Vip : “Con Riccardo ero in sintonia” : Temptation Island Vip, Delia Duran: “Mi sono subito trovata in sintonia con Riccardo” A Temptation Island Vip capita spesso che una persona fidanzata da anni perda la testa per un’altra persona tanto da mettere in dubbio tutta la sua storia sentimentale. Questo non è sicuramente il caso di Alex Belli e Delia Duran che sono usciti dal programma di Alessia Marcuzzi più forti e innamorati di prima. “All’inizio ho ...

Alex Belli dopo Temptation Island Vip racconta : “Sono impazzito” : Alex Belli su Temptation Island Vip: “Sono impazzito. Volevo portare via Delia Duran” E’ ormai terminato il viaggio nei sentimenti chiamato Temptation Island Vip 2019 e ora i suoi protagonisti si raccontano senza filtri parlando dell’esperienza trascorsa senza social, tv e alcun mezzo di comunicazione. “Mi hanno dato fastidio alcune cose” ha raccontato Alex Belli a Uomini e Donne Magazine, “come ...

Pago e Serena Enardu : i due si sono incontrati ed ecco com’è andata. Succede dopo la fine della loro relazione a Temptation Island Vip : Si parla ancora di loro, parliamo di Pago e Serena Enardu che, dopo il devastante falò di confronto a Temptation Island Vip, registrato circa un mese fa, hanno deciso di rivedersi a Uomini e Donne. Il cantante e l’ex tronista si sono rivisti di fronte al pubblico del dating show condotto da Maria De Filippi per chiarire quanto è accaduto tra loro una volta spente le telecamere. Pago ha dichiarato di stare meglio e di essersi concentrato su se ...

Temptation Island Vip : nuovo confronto tra Serena Enardu e Pago : Serena Enardu fa mea culpa dopo Temptation Island Vip 2: la confessione E a distanza di pochi giorni dalla fine dell’ultima puntata della nuova edizione di Temptation Island Vip ecco che i due ex fidanzati Pago e Serena Enardu si sono rincontrati tra le quattro mura dello studio di Uomini e Donne durante la registrazione odierna del Trono Classico. Come riportato da IlVicolodelleNews.it, la prima ad entrare in studio è stata Serena Enardu. ...

“Finiscila!”. Temptation Island - polemica senza fine : Nathalie Caldonazzo ‘sbrocca’ e tira in ballo Andrea Ippoliti : Nessuna tregua, nessuna pace. Lascia strascichi pesanti Temptation Island Vip. Al centro della bufera adesso c’è Nathalie Caldonazzo, la showgirl che sull’isola ha visto naufragare in maniera rovinosa il suo rapporto con Andrea Ippoliti. Dopo il confronto in diretta da Maria De Filippi, si è è parlato moltissimo di una presunta storia fra Nathalie Caldonazzo e il tentatore Ricky Costantino per via di una foto in cui i due sono apparsi assieme. ...

Temptation Island Vip - Daniela Pandini ex di Ippoliti : "Perché non dice tutta la verità? I nostri figli vorrebbero che la scrivessi io" : Non si placano le accuse della ex moglie di Andrea Ippoliti, finito nel ciclone del gossip dopo la sua più recente partecipazione al programma di Canale 5 Temptation Island Vip con la nuova compagna Nathaly Caldonazzo.La ex moglie, Daniela Pandini, dopo che Ippoliti ha raccontato del loro rapporto all'interno del programma, ha infatti voluto replicare: "Purtroppo dopo aver letto le sue false dichiarazioni mi trovo costretta mio malgrado a ...

Gossip Temptation Island Vip - Nathaly sbotta : “Non devo far rosicare” : Nathaly Caldonazzo dopo Temptation Island Vip si difende dalle critiche: “Non me ne fr*ga niente” Nathaly Caldonazzo, una volta finita la sua esperienza a Temptation Island Vip 2, si è mostrata spesso e volentieri sui social in compagnia di molti single, con i quali pare sia riuscita a stringere un bel legame di amicizia. Tuttavia c’è chi in queste ore ha insinuato un dubbio su di lei. Difatti una ragazza su instagram ...

Temptation Island Vip - Pago : "Grazie a chiunque ha viaggiato insieme a me" : E’ terminata soltanto pochi giorni fa la nuova stagione di Temptation Island Vip, il programma di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi che, tra i tanti protagonisti di questa seconda edizione, ha visto anche e soprattutto l'assai chiacchierata coppia formata da Serena Enardu e da Pacifico Settembre, conosciuto come Pago.Proprio loro, dopo ben 21 giorni di separazione nei rispettivi villaggi dei fidanzati e delle fidanzate, al falò finale ...

Temptation Island Vip - Nathalie con tentatore : la verità e le parole su Ippoliti : Nathalie Caldonazzo dopo Temptation Island Vip: il gossip sulla storia con il tentatore Ricky Costantino In questi giorni si è parlato moltissimo di una presunta storia fra Nathalie Caldonazzo e il tentatore Ricky Costantino per via di una foto in cui i due sono apparsi assieme. Sullo scatto non era stata rilasciata alcuna dichiarazione da […] L'articolo Temptation Island Vip, Nathalie con tentatore: la verità e le parole su Ippoliti ...

Valanga d’insulti a Serena Enardu dopo Temptation Island Vip : La fine della storia d’amore tra Pago e Serena Enardu attorno all’ultimo falò a “Temptation Island Vip” ha lasciato pochi dubbi nei telespettatori, che si sono schierati al fianco del cantante. In particolare, moltissimi fan hanno utilizzato l’ultima foto che ritrae Pago e Serena Enardu insieme per manifestare solidarietà all’uomo che si è detto ancora innamorato. Aspre critiche, invece, per l’Enardu accusata di non ...

Temptation Island Vip : Le Parole di Serena Enardu Fanno Infuriare i Fan! : A Temptation Island Vip Serena e Pago si sono detti addio. La coppia durante il falò di confronto non è riuscita a rincontrarsi e Serena ha fatto intendere a Pago, senza dirlo chiaramente di non essere più innamorata di lui . Adesso la Enardu ha rotto il silenzio ma le sue Parole hanno fatto Infuriare i fan. Serena Enardu e Pacifico Settembre, in arte Pago, sono usciti da Temptation Island Vip separati. La coppia dopo sette anni di relazione non ...

Temptation Island Vip - Andrea Ippoliti. L’ex moglie : “Non ho paura!” : Andrea Ippoliti ancora nei guai dopo Temptation Island Vip: la confessione dell’ex moglie Nell’ultima edizione di Temptation Island Vip di Alessia Marcuzzi ad aver fatto molto discutere è stato indubbiamente Andrea Ippoliti. Difatti quest’ultimo ha flirtato un po’ troppo con la single Zoe, facendo andare su tutte le furie l’ormai ex fidanzata Nathaly Caldonazzo, che ha deciso di lasciarlo. Subito dopo il loro ...