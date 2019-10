Taranto | la pistola nascosta in un calzino in cucina | un arresto

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Emanuela Carucci Si tratta di un 36enne pregiudicato che nascondeva, oltre all'arma, anche cartucce e oltre settecento pacchi di sigarette di contrabbando È stato arrestato in flagranza di reato un pregiudicato tarantino di 36 anni. Si chiama Christian Zito ed è finito in manette per detenzione di arma da fuoco, munizioni e tabacchi lavorati esteri. L'attività rientra nell'ambito dei controlli disposti dal questore di, Giuseppe Bellassai, volti a contrastare i traffici illeciti come quello del contrabbando di sigarette.La vendita illegale dei tabacchi, oltre a causare gravi danni alle casse dello Stato, può arrecare anche pericoli alla salute dei cittadini se si considera che non sempre l’origine del tabacco di contrabbando è sicura.I falchi della questura dida tempo osservavano i movimenti del pregiudicato 36enne sospettato di occultare nella propria ...

