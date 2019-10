Sondaggio Index sul duello Salvini-Renzi a Porta a Porta | Il vincitore è il leader

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Iltra i due Mattei () non ha fatto emergere alcun, almeno in apparenza. Per gli italiani infatti ad avere la vittoria in pugno è stato illeghista anche se con un numero che poco distanzia il nemico politico. "Un 38 per cento contro un 37,6 per cento". Sono qu

filomen73958954 : RT @Libero_official: I numeri per Piazzapulita - leopadanofe : RT @Libero_official: I numeri per Piazzapulita - Libero_official : I numeri per Piazzapulita -