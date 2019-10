L’Assedio | l’invasione barbarica fallisce

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Daria Bignardi, L'Assedio Avete visto Daria Bignardi sul Nove? Più che un ‘assedio’, la sua è stata un’invasione., ovviamente. Tornata in onda dopo quattro anni con, la conduttrice è approdata su Discovery attingendo a piene mani dalle sue precedenti esperienze televisive e puntando sulla sobrietà come elemento distintivo. Per una volta, in un talk show, non abbiamo udito schiamazzi o assistito allo svelamento di fantomatiche esclusive. Per contro, tuttavia, Daria ha confezionato un programma per nulla originale, volutamente elitario, destinato a solleticare le attenzioni di una nicchia compiaciuta ma estremamente ristretta, visti anche gli ascolti negativi della première. Sul Nove sembrava di assistere al remake de Le Invasioni Barbariche: stesse inquadrature, stesse lucci, stessa organizzazione dello studio (le somiglianze si notavano ...

ItaliaStoria : Parlando dell’invasione di Attila del 451, un punto focale è stato l’assedio di Orleans, Civitas Aurelianorum ai t… -