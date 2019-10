Jeep Compass - Melfi | inaugurata la produzione dell' ibrida plug-in

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Non si tratta ancora degli esemplari di serie, ma la notizia è ugualmente rilevante: la fabbrica Fca diha avviato ladei moi ibridi-in del marchio. Attese sui mercati europei nella prima metà del 2020, la Renegade e laricaricabili stanno muovendo i primi passi lungo le linee manifatturiereimpianto, per mettere a punto gli ultimi aspetti di processo in vistae vendite, in programma per la prima metàanno prossimo.Tutta la gamma. Larrivoe due Suv-in a, che peraltro avviene simbolicamente nellanno in cui la sede produttiva lucana compie 25 anni, si inserisce in un quadro più ampio di riorganizzazionea rete di stabilimenti italiani. Che vedrà, nel primo trimestre del 2020, anche larrivo di tutte le altre variantia gamma. Una notizia rilevante, per la regione europea: attualmente, gli ...

