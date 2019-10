Dl fiscale | bozza | Imu anche per le piattaforme idrocarburi offshore

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Roma, 17 ott. (Adnkronos) – L’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu) riguarderàleper la coltivazione disite entro i limiti del mare territoriale, a partire dall’anno di imposta 2020. E’ quanto si legge in unaaggiornata del Dlche l’Adnkronos è in grado di anticipare. L’Imu, si legge, “è calcolata applicando l’aliquota pari al 10,6 per mille di cui la quota di imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota del 7,6 per mille è riservata allo Stato mentre il gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota pari al 3 per mille è destinato ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 4. Di conseguenza è stata prevista l’inapplicabilità della lett. g) dell’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 concernente la potestà ...

