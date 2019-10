Boxe | il pugile Patrick Day è morto | era in coma da tre giorni dopo un ko sul ring

Boxe – Il ko è violentissimo : il pugile Patrick Day finisce in coma [VIDEO] : Violento ko subito dal pugile Patrick Day nel corso del match contro Charles Conwell: il pugile finisce in coma in condizioni critiche Il mondo della Boxe prega per Patrick Day. Il pugile americano è attualmente ricoverato in coma a causa del ko subito durante il match contro Charles Conwell. Day ha subito una lesione traumatica ed è stato operato al cervello sabato sera, dopo essere stato trasportato in ospedale a Chicago privo di ...