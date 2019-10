Manovra | le coperture individuate dal Governo | maxi stangata sulle sigarette | un

Manovra - Gualtieri : coperture sono solide : 7.20 La legge di bilancio ha "coperture solide" e "numeri robusti": lo sottolinea il ministro dell'Economia Gualtieri al termine del Consiglio dei ministri. Le norme "sono tutte stimate su base prudenziale: sono fiducioso che le entrate saranno maggiori" di quanto preventivato. Nel complesso, spiega, 3 mld arrivano da misure per il contrasto a evasione,frodi fiscali e giochi. Altri 3 mld arrivano dall'extragettito dei pagamenti legati agli ...

Manovra : torna ‘bonus Befana’ - 3 mld coperture da lotta evasione (2) : (Adnkronos) – La misura sarebbe stata fortemente voluta dal premier Giuseppe Conte, che avrebbe trovato una sintesi con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per trovare spazio alla norma in legge di bilancio. Va dunque inquadrata nel pacchetto di misure su cui Conte si starebbe battendo in prima persona per contrastare l’evasione. Tra queste va inquadrato l’abbassamento del tetto all’uso del contante da 3000 ...

Manovra : torna ‘bonus Befana’ - 3 mld coperture da lotta evasione : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – torna il ‘bonus Befana’, il ‘cashback’ per premiare chi effettua pagamenti con moneta elettronica, rinunciando all’uso del contante. Scatterà a partire dal 2021, la copertura -3 miliardi o oltre – sarebbe già stata individuata per lo più dalla lotta all’evasione. Non solo. Tutto ciò che verrà recuperato dalla guerra al sommerso finirà in un fondo ad hoc per il cashback, ...

Manovra - altri 3 miliardi di coperture Braccio di ferro Pd-M5S su Quota 100 Sconti per chi paga con la carta Le misure : Entrate aggiuntive dalle partite Iva. Il Pd attacca: «I 5 Stelle ha fatto saltare il vertice di maggioranza». Di Maio: no aumento delle tasse, non penalizzare i pensionati

Manovra nel caos : scontro tra M5S e Pd su taglio cuneo e Quota 100.? Tre miliardi in più di coperture. Cdm slitta a domani : A un passo dal traguardo, tutto rischia di saltare. Uno scontro durissimo tra Pd e M5s, con Iv pronta a metterci il carico, fa tornare in bilico la «quasi intesa» sulla legge di bilancio...

Manovra - per le coperture pronta la stangata su plastica - diesel - sigarette e giochi : Nella lista di interventi messi a punto dai tecnici per la Manovra ci sono la tassa sugli imballaggi di plastica e la revisione delle accise su diesel e gasolio commerciale. Ma anche l’aumento delle accise su chi fuma e delle tasse sui giochi

Manovra - vertice notturno per le coperture : la dote per il cuneo fiscale sale a 3 miliardi : Con la legge di bilancio saranno già individuati fonti e strumenti di finanziamento per il piano famiglia da attuare con successiva legge delega. Immediato il taglio delle rette sugli asili nido. Tensioni nella maggioranza sulla caccia finale alle risorse. Italia Viva in pressing per abolire quota 100

Manovra - è caccia alle coperture. Il riordino dell'Iva (a gettito zero) ancora sul tavolo : È l’ultima ora della Manovra e l’ultima ora è quella in cui bisogna trovare le coperture che ancora mancano, ma anche assumere le decisioni politiche rimaste appese alle divergenze interne. Quando i soldi sono pochi - come è il caso della prima legge di bilancio del governo giallorosso - i due piani si intrecciano e il tratto è quello della rincorsa. La traduzione in numeri del lavoro continuo che stanno ...

Manovra - dal taglio degli sconti fiscali alla lotta all’evasione : ecco i piani per le coperture : Ipotesi taglio selettivo degli sconti fiscali e clausola per blindare il piano anti evasione. Tensioni nella maggioranza. Renzi: Iva ridotta sui pannolini ma solo a costo zero