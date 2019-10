Inter | ci sarebbe l' ok di Antonio Conte per il colpo Matic

Calciomercato - Ibrahimovic sarebbe conteso da Milan e Inter ma i nerazzurri smentiscono : Con il contratto con i Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic in scadenza alla fine dell'anno, molti club potrebbero tenere d'occhio lo svedese. Il modo in cui si è ripreso dai problemi al ginocchio è stato impressionante e questo dice molto sulla naturale idoneità e determinazione dell'uomo. Dopo aver subito due infortuni al ginocchio durante il periodo trascorso al Manchester United, Zlatan ha impressionato l'MLS come se nulla fosse mai ...

Inter - caccia al vice Lukaku : uno degli obiettivi sarebbe Lasagna : L'Inter potrebbe essere una delle grandi protagoniste della prossima sessione invernale di calciomercato. In questa prima parte della stagione la squadra nerazzurra ha avuto un ottimo rendimento come dimostra il secondo posto in campionato con diciotto punti. Solo una la sconfitta subita, contro la Juventus, anche se in campo europeo il rendimento non è stato fino ad ora dei migliori con un punto in due partite. La rosa nerazzurra ha messo in ...

Marotta e Conte vorrebbero un'Inter 'italiana' : nel mirino ci sarebbero Chiesa e Tonali : Beppe Marotta e Antonio Conte avrebbero un progetto ben preciso per l'Inter del futuro. Amministratore delegato e tecnico vorrebbero, infatti, puntellare la rosa gradualmente di talenti italiani per far sì che nelle prossime stagioni la squadra possa ruotare intorno ad una sorta di zoccolo duro "azzurro". In realtà, secondo la Gazzetta dello Sport il principale ideatore di questa strategia sarebbe il dirigente varesino che l'avrebbe avuta in ...

Marotta vuole un'Inter all'Italiana : tra i principali obiettivi ci sarebbe Chiesa : Una delle caratteristiche della nuova Inter di Antonio Conte e Giuseppe Marotta è che ci sono molti italiani nella rosa. Un fattore non di poco conto se si pensa che solo qualche anno fa la squadra nerazzurra era composta praticamente da soli giocatori stranieri, salvo qualche rara eccezione. Nel 2010, anno del Triplete, non c'era nessun italiano in campo nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Oggi, invece, i nerazzurri ...

Calciomercato Inter : la Juventus sarebbe pronta a tornare su Icardi : Il grande tormentone di Calciomercato la scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrava nei piani dell'Inter, che lo ha messo pubblicamente sul mercato. L'ex capitano, però, non aveva intenzione di muoversi da Milano e solo l'ultimo giorno ha deciso di accettare la cessione, in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro al Paris Saint Germain. Prima del ...

Inter in allarme : il Barcellona sarebbe Interessato a Lautaro Martinez : Uno dei giocatori che si è messo maggiormente in evidenza nelle fila dell'Inter in questa prima parte della stagione è sicuramente Lautaro Martinez. Il Toro ha timbrato il cartellino nelle ultime due gare, probabilmente le più importanti disputate fino ad ora, contro Barcellona e Juventus. Nonostante alla fine il risultato finale sia stato sempre una sconfitta per 2-1, l'attaccante ha dimostrato tutto il proprio talento, mettendo in difficoltà ...

Inter decisa : sarebbe avviata la trattativa per la cessione di Gabigol : L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. Dopo l'importante campagna acquisti della scorsa estate, la società nerazzurra è pronta ad Intervenire nuovamente per perfezionare la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. Prima di potersi muovere in entrata, però, il club cercherà di piazzare qualche cessione per racimolare un tesoretto e realizzare qualche plusvalenza, sempre ...

Dopo l'annuncio di PS5 ci sarebbero stati numerosi licenziamenti all'Interno di Sony : l'annuncio di PS5 in arrivo alla fine del 2020 ha portato un clima di grande eccitazione nella community e tra gli addetti ai lavori (molto soddisfatti del nuovo hardware), ma stando ad alcune voci che circolano in rete, sembra che Sony avrebbe licenziato molti dei suoi dipendenti proprio in seguito all'annuncio.Secondo delle fonti anonime, i dirigenti di Playstation America si sarebbero recati a Londra, alla sede di SIEE, per confermare una ...

Inter - tra le accuse di Spalletti ci sarebbe il mancato arrivo dei giocatori richiesti : Che la separazione tra l'Inter e Luciano Spalletti non fosse arrivata a cuor leggero era abbastanza prevedibile, anche dal comunicato che la società nerazzurra aveva pubblicato per ufficializzare il divorzio. Una frattura insanabile, resa ancora più evidente in questi giorni. Il tecnico di Certaldo, infatti, ha ancora un contratto di due anni, fino a giugno 2021, a 4,5 milioni di euro a stagione netti, che sul bilancio del club pesano per ...

Inter - il Manchester United sarebbe pronto a trattare la cessione di Sanchez (RUMORS) : Archiviata la prima sconfitta in campionato, subita ieri contro la Juventus, l'Inter pensa già al prossimo impegno di campionato. I nerazzurri affronteranno il Sassuolo al Mapei Stadium, domenica 20 ottobre alle ore 12:30, in cerca di riscatto anche per tenere la scia proprio dei bianconeri, che ora sono in testa alla classifica con un punto di vantaggio proprio sui nerazzurri. Tornerà in campo dal primo minuto Alexis Sanchez, che ha saltato il ...

Inter - dopo la sconfitta contro la Juventus tra i giocatori sotto accusa ci sarebbe Lukaku : La sconfitta subita ieri contro la Juventus ha fatto perdere il primato all'Inter. I nerazzurri erano in testa alla classifica con diciotto punti e avevano sicuramente qualche certezza in più. La cosa che risalta subito all'occhio è come il centrocampo abbia risentito dell'uscita dal campo di Stefano Sensi, costretto a chiedere la sostituzione per un problema muscolare che gli farà saltare anche gli impegni con la Nazionale italiana. Tra i ...

Campania : Ferrara - 'mi sarebbe piaciuto De Luca ministro dell'Interno' : Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca "è un uomo formidabile. Va in tutte le direzioni e fa cose giuste e sbagliate in tutte le direzioni. Quando è populista lo sa fare, quando difende le classi dirigenti lo fa in maniera castale. Spero che sappia governare

Campania : Ferrara - ‘mi sarebbe piaciuto De Luca ministro dell’Interno’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca “è un uomo formidabile. Va in tutte le direzioni e fa cose giuste e sbagliate in tutte le direzioni. Quando è populista lo sa fare, quando difende le classi dirigenti lo fa in maniera castale. Spero che sappia governare bene. Ma questo non so dirlo. Certo lo avrei visto bene come ministro dell’Interno. Mi sarebbe piaciuto molto”. Lo ...

Juve : contro l'Inter l'unico dubbio sarebbe in attacco con il ballottaggio Higuain-Dybala : Martedì sera la Juventus ha vinto in scioltezza la seconda sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen con un sonoro 3-0. Oltre ai marcatori Gonzalo Higuain, Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo, tutto il gruppo è apparso in crescita e ciò fa ben sperare per il derby d’Italia contro l'Inter, in programma domenica alle 20:45 a San Siro. Ieri i bianconeri hanno usufruito di un giorno di riposo che hanno dedicato al relax, tranne CR7 ...