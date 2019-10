Hong Kong, martellate a leader proteste

Uno deidellepro-democrazia di, Jimmy Sham, è stato aggredito selvaggiamente da ignoti, che lo hanno preso anel distretto di MongKok. Lo riferisce la Bbc. Il giovane è stato trovato in strada in una pozza di sangue. Avrebbe ferite alla testa. E' stato ricoverato in ospedale. Dall'inizio delleche scuotono da quattro mesi l'ex colonia britannica, è la seconda volta che ildel Fronte per i Diritti Civili (Chrf) viene aggredito.(Di mercoledì 16 ottobre 2019)