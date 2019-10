Gazzetta | Juve | più di 1 milione di magliette vendute nel 2019 grazie a Ronaldo

Gazzetta : Inter-Juve una sifda tra due squadre profondamente caratterizzate dai nuovi tecnici : Inter e Juve sono due meteoriti in rotta di collisione Così presenta la Gazzetta dello Sport la sfida tra Juve e Inter in programma domenica sera. Il big match della serie A vedrà di fronte le due signore del Campionato che, secondo il quotidiano sportivo, sono in crescita e sempre più caratterizzate dai nuovi tecnici. A San Siro si scontrano due squadre lanciate, già profondamente caratterizzate dai nuovi tecnici La partita si potrebbe ...

Gazzetta : Conte juventinizza l’Inter : La Gazzetta dello Sport riporta la mossa di Conte nel comunicare lui stesso l’assenza di Lukaku in campo contro il Barcellona leggendola in chiave di voler ristabilire l’ordine nell’Inter. Mossa molto juventina, scrive il quotidiano A comunicare l’assenza di Lukaku è stato lo stesso Conte alla fine della conferenza di vigilia. Come dire: «Questa non l’avete scoperta… Ho fatto fuori la talpa che ha fatto uscire la lite ...

Gazzetta : stasera servono punti al Napoli per restare attaccati a Juventus e Inter : Il Napoli continua a migliorarsi, se davanti si continuano a segnare reti, in difesa nelle ultime 3 partita una sola rete subita. Un segno evidente che si comincia a marciare bene e che si vedono i frutti del lavoro dell’estate. Adesso il Napoli però deve pensare al doppio impegno casalingo di questa sera e domenica e Ancelotti sa di non poter commettere leggerezze stasera, servono punti pesanti per restare attaccati a Juventus e Inter e ...

Gazzetta : “Allegri sarebbe stato massacrato per la partita della Juve col Verona» : La Gazzetta dello Sport, così come tutti i quotidiani compresa La Stampa di Torino, sono impietosiu nell’analizzare della prestazione della Juventus di Maurizio Sarri che ha battuto 2-1 il Verona. Non è questione di «sarrismo». Qui non s’è visto neanche «allegrismo» e Allegri sarebbe stato massacrato per la quantità di retropassaggi da mancanza di idee. Passi perdere il filo del gioco, ma la mentalità no. Il Verona ha giocato alla pari ...

Gazzetta : Juventus - sfida tra ultras per il potere in curva : “Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost” : Massima allerta, scrive la Gazzetta dello Sport, per la gara di oggi della Juve. Dopo la denuncia della società e gli arresti degli ultras, oggi è stato decretato “livello 3 di rischio” all’Allianz Stadium. per la prima volta non penzoleranno gli striscioni dei gruppi, sequestrati dalla Digos. Da Tradizione ai Drughi, revocata l’autorizzazione a esporre i simboli. E per la prima volta nelle curve italiane entreranno gli ...

Gazzetta : Llorente come Altafini - magari sarà lui a decidere lo scontro con la Juve al San Paolo : Llorente è un’inversione di rotta per la politica del mercato di De Laurentiis, ma in un Napoli che ha sempre puntato ai giovani e mai ai calciatori di esperienza come Fernando, il 34 enne spagnolo ha impiegato solo un mese per dimostrare i motivi della scelta. È stato amore quasi subito tra lui e il Napoli, sancito con il gol contro il Liverpool e il bacio della maglia che ha fatto innervosire i tifosi Juventini. Napoli è il suo ...

Gazzetta : “La Juve non è spettacolare come il Napoli di Sarri - chissà se lo diventerà…” : La Juventus non è spettacolare come lo era il Napoli di Sarri Il Napoli di Maurizio Sarri rimane indimenticabile per la bellezza del gioco prodotto dalla squadra azzurra, che all’epoca fece incetta di complimenti. Al momento però tale bellezza di gioco, il tecnico toscano non è riuscito a trasmetterla nella Juventus.Atale proposito scrive la Gazzetta dello Sport, ecco quanto si legge: “La Juve non è spettacolare e divertente ...

Gazzetta distrugge la Juve di Sarri : “Juventus sovrastata - svampita come non mai! E gli alibi ci sono : il caldo - le Nazionali - la Champions…” : Gazzetta contro Sarri L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport critica in modo pesante la Juventus vista ieri contro la Fiorentina. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Non era la Juve perché senza furore, specialità della casa; perché la squadra concentrata e cinica per antonomasia, in un minuto, prima con Szczesny, poi con De Ligt, ha rischiato di farsi gol da sola, svampita come mai. Non era la Juve perché non ha ...

Gazzetta – Polemica social dei tifosi juventini : l’arbitro Irrati è nato a Firenze! : Polemiche social dei tifosi bianconeri per la designazione di Irrati per Fiorentina-Juventus L’arbitro Massimiliano Irrati è stato designato per dirigere domani, la gara Fiorentina-Juventus. Sono sorte già le polemiche social tra i tifosi juventini che evidenziano e contestano al direttore di gara di esser nato a Firenze e di risiedere a Pistoia in Toscana. Tante polemiche nonostante i precedenti sono tutti positivi per i ...

Gazzetta : la sfida di Ancelotti è non lasciare scappare subito la Juve : La Gazzetta dello Sport prova a disegnare il momento della Serie A e delle formazioni che lottano per contendersi il primato in questa stagione. Avanti a tutti c’è sicuramente sempre la Juve che ha dimostrato contro il Napoli di che pasta è fatto ha preso tre gol, vero,ma perché, educata alla filosofia del «corto muso», era abituata a rallentare dopo il vantaggio e non a pressare e attaccare anche sul 3-0 come chiede Sarri e come fanno di ...

Gazzetta : la rivalità Juve-Inter ha fatto bene a tutto il campionato : Il duello Juve-Inter che si è venuto a creare quest’ano in Serie A, secondo la Gazzetta dello Sport, ha portato dei benefici a tutto il campionato poiché tante squadre hanno fatto sacrifici maggiori per rafforzarsi. Il Napoli arriva a quota 50 per Lozano, mentre il Torino s’impegna per 25 milioni (in quattro anni) per il figliol prodigo Verdi. Anche la Roma è ripartita con una linea verde interessante dopo alcune dolorose cessioni a ...

Gazzetta : Higuain e Koulibaly - protagonisti di Juve-Napoli : Il Pipita riceve spalle alla porta, lascia KK a guardare e calcia forte, sotto la traversa Il film della partita, secondo la Gazzetta dello Sport, ha avuto due protagonisti Higuain e Koulibaly. I due ex compagni di sono trovati opposti in più di un’occasione ed entrambi hanno firmato il destino di Juve-Napoli, nel bene e nel male Higuain che in carriera ha segnato per il Napoli di Sarri contro la Juve, poi per la Juve contro il Napoli ...

Gazzetta : “Il campionato non è nato morto. Il Napoli ha capito che serve fame per battere le Juve» : Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport scrive che da Torino arriva la notizia che il campionato non è nato morto. E scrive: «Il Napoli ieri ha imparato definitivamente la lezione più importante: se vuoi strappare dal petto della Juve il triangolino, per prima cosa devi pareggiare la sua fame, la sua rabbia agonistica. E infatti il Napoli che ha giocato la seconda partita era una squadra affamata, arrabbiata, orgogliosa, sulle ali di Lozano, ...

Gazzetta : Juve-Napoli sarà una battaglia di personalità. I piccoletti azzurri contro i giganti bianconeri : Napoli-Juve è anche la guerra degli attacchi come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, tanto diversi eppure entrambi tanti incisivi Che non è solo una battaglia di uomini, ma anche di filosofie. I piccoletti del Napoli contro la stazza di Higuain e la tartaruga di Cristiano Ronaldo. L’occupazione degli spazi (Juve), contro la creazione degli spazi (Napoli). Il presidio del territorio, tipico di una squadra governo (Juve), contro la guerriglia ...